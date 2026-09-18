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Esporte

Seleção de futebol da Espanha pagará congelamento de óvulos de jogadoras; entenda

Medida é inédita no mundo do futebol

Por Flávio Monteiro 18 set 2026, 15h41
Duas jogadoras de futebol espanholas, com camisas vermelhas e detalhes azuis, celebram em campo. A da esquerda, com camisa 18, tem o punho cerrado e boca aberta em grito de alegria. A da direita, com camisa 11, sorri e aponta o dedo indicador para cima, com o braço da colega sobre seu ombro. Torcida borrada ao fundo.
Seleção Espanhola será primeira do mundo a contar com auxílio para congelamento de óvulos (Rafa Babot/Getty Images)
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A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou uma medida inédita para ajudar as jogadoras da seleção espanhola a conciliarem a carreira com a maternidade. Em anúncio feito no início de setembro, a entidade se comprometeu a custear o congelamento de óvulos de atletas convocadas para até duas partidas pela equipe nacional.

“É um passo enorme porque a federação entende que você está servindo ao seu país contra o seu relógio biológico”, comemorou Alexia Putellas, principal destaque da seleção espanhola. A RFEF é a primeira entidade do futebol mundial a oferecer o benefício às jogadoras, em uma iniciativa vista como um avanço para as atletas que desejam conciliar a carreira esportiva com a maternidade.

De acordo com a ex-jogadora Larraitz Lucas, as mulheres enfrentam um dilema relacionado ao relógio biológico, já que o período de maior fertilidade coincide com uma fase decisiva da carreira esportiva. “Dos 20 aos 30 anos é quando a fertilidade feminina costuma ser maior. Mas, para atletas de elite, também é o auge da carreira”, afirmou.

Ainda não há muitos detalhes sobre como a iniciativa será colocada em prática. Nem a UEFA, entidade que rege o futebol europeu, nem a FIFA possuem protocolos específicos para situações desse tipo.

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