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Esporte

Remo x Santos no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Leão Azul recebe o Peixe neste sábado, 19, no Mangueirão, pela 28ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 12h00
BELEM, BRAZIL - SEPTEMBER 08: General view inside the Mangueirao stadium prior to a FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Bolivia on September 08, 2023 in Belem, Brazil. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)
Mangueirão, em Belém (Pedro Vilela/Getty Images)
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Remo e Santos se enfrentam neste sábado, 19, às 18h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Remo chega para a partida em momento delicado. A derrota por 2 a 1 para o Bahia, na última rodada, foi a quarta consecutiva do time no Brasileirão e manteve a equipe na 19ª colocação, com 23 pontos. A sequência negativa provocou uma mudança no comando técnico, e Thiago Carpini fará neste sábado sua estreia à frente do Leão Azul.

Carpini já terá problemas para montar o sistema defensivo. Marllon e Matheus Felipe cumprem suspensão, enquanto João Lucas e Mayk estão entregues ao departamento médico. Zé Ivaldo volta a ficar disponível depois de não poder enfrentar o Santos nos confrontos da Copa do Brasil por questões contratuais. A tendência é que ele forme a dupla de zaga com Duplexe Tchamba.

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O Santos desembarca em Belém depois de uma eliminação na Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, o time de Cuca perdeu por 4 a 2 para o Atlético-MG, viu a vantagem construída na Vila Belmiro desaparecer e acabou eliminado nos pênaltis. Pelo Brasileirão, porém, o momento é melhor: o Peixe acumula quatro vitórias consecutivas, contra Vasco, Corinthians, Internacional e Cruzeiro.

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Cuca também precisará modificar a equipe. Gabriel Brazão agravou um problema no ombro esquerdo contra o Atlético-MG e antecipará uma cirurgia, enquanto Willian Arão sofreu uma lesão muscular no abdômen. João Paulo e Diógenes disputam a vaga no gol, com vantagem para o primeiro, e Lucas Veríssimo deve retornar à zaga ao lado de Luan Peres. Everton Cebolinha está suspenso, enquanto Neymar, Barreal e Philippe Coutinho também não ficam à disposição.

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Onde assistir à partida entre Remo e Santos?

Remo e Santos jogam neste sábado, 19, às 18h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Prováveis escalações:

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Duplexe Tchamba e Marlon; Leonel Picco e Patrick de Paula; Yago Pikachu, Zé Ricardo e Jajá Silva; Gabriel Bill. Técnico: Thiago Carpini.

Santos: João Paulo (Diógenes); Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Arthur (João Schmidt) e Rollheiser; Rony e Gabigol. Técnico: Cuca.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
  • Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF);
  • Quarto árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO);
  • VAR: Diego Pombo Lopez (BA);
  • AVAR: Eder Alexandre (SC);
  • AVAR2: Vinicius Gomes do Amaral (MG).
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