Promessas do tênis brasileiro, Naná Silva e Victória Barros avaliam campanha no SP Open

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Nahuany “Naná” Silva e Victória Barros encerraram a participação no SP Open com derrota nas duplas, mas ganharam valiosa experiência contra profissionais. As jovens tenistas brasileiras, de 16 anos, destacaram a importância do preparo mental e da consistência, enquanto Victória avalia a transição para o circuito profissional.

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Nahuany “Naná” Silva e Victória Barros encerraram sua participação no SP Open nesta sexta, 18, com a derrota nas duplas pela ucraniana Valeriya Strakhova e a russa Anastasia Tikhonova. As donas da casa foram superadas por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5 diante da torcida brasileira que lotou a quadra 1 no complexo no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

“Acho que a gente entrou um pouquinho desligada, um pouco desconcentrada, e acabou que a gente perdeu uns games de bobeira. Depois acho que a gente conseguiu colocar a nossa intensidade que a gente vinha do jogo passado”, avaliou Naná em coletiva pós-jogo.

“No final a gente estava ali um pouquinho bem mais perto de pegar o set e de levar para o super, mas eu acho que foi uma ótima experiência estar jogando aqui com a Naná na dupla e acho que foi uma boa semana também”, complementou Victória.

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Na primeira rodada, Naná e Victória conquistaram sua primeira vitória em duplas no SP Open. Elas derrotaram a dupla da norte-americana Rasheeda McAdoo e da australiana Alexandra Osbourne por 2 sets a 1, de virada.

Jogo contra profissionais

Ambas com 16 anos, as brasileiras disputam o circuito junior da ITF. Para o SP Open, de nível profissional da WTA, elas receberam wild cards, convites da organização para entrar na chave principal.

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Avaliando o que aprendeu dos confrontos contra tenistas profissionais, Naná afirmou na coletiva: “Eu acho que a gente tira bastante coisa, principalmente que elas são mais experientes. Então é a movimentação delas, a gente foca em tudo, principalmente acho que a parte mental.”

“Porque acho que ‘tenisticamente’ a gente consegue jogar contra elas, mas acho que ainda às vezes o mental delas pode ser um pouquinho melhor. Dentro do jogo elas acabam oscilando menos que a gente, que ainda está nessa transição. Mas acho que é mais a oscilação, porque elas pensam ponto a ponto, ficam todo ponto jogando igual como se fosse o último.”

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Victória complementou: “Dá para ver que elas têm um objetivo muito claro em cada ponto e o objetivo delas mental de estar ali todos os pontos, de estar focada no que está fazendo.”

Em entrevista ao podcast New Balls Please, Victória afirmou que avalia com seus treinadores disputar torneios profissionais a partir da próxima temporada, apesar de ter elegibilidade para seguir no júnior por mais um ano.