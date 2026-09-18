Mancini convoca nove estreantes na primeira lista após seu retorno à seleção italiana

O técnico da seleção da Itália, Roberto Mancini, convocou nesta sexta-feira, 18, 34 jogadores, nove deles estreantes, para os primeiros quatro jogos de sua segunda passagem no comando da ‘Azzurra’. Mancini substituiu Gennaro Gattuso, que deixou o cargo após a derrota para a Bósnia e Herzegovina na repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026, em março. O treinador de 61 anos já havia dirigido a Itália entre 2018 e 2023, tendo conquistado a Eurocopa em 2021.

Mancini iniciará sua segunda passagem com quatro jogos do Grupo A1 da Liga das Nações da Uefa em onze dias. Depois de receberem a Bélgica em Roma no dia 25, os italianos enfrentarão a Turquia em Bursa três dias depois, a França em Paris no dia 2 de outubro e jogarão contra a Turquia novamente no dia 5, em Bolonha.

Os nove estreantes que figuram na lista anunciada nesta sexta-feira são o goleiro Massimo Pessina, do Bologna; os defensores Daniele Ghilardi, da Roma, Michael Kayode, do Brentford, e Eddy Kouadio, do Monza; os meio-campistas Alessandro Romano, do Cagliari, e Issa Doumbia, do Sporting de Lisboa; e os atacantes Sebastiano Esposito, do Sassuolo, Antonio Vergara, do Napoli, e Mohamed Ali Zoma, do Nuremberg.

Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo retornam pela primeira vez desde outubro de 2024. E o meio-campista Rolando Mandragora, que disputou sua única partida pela seleção em 2018, também está de volta.

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A Itália tenta se reerguer após anos de crise simbolizados pela ausência nas três últimas Copas do Mundo.

Lista de convocados

Goleiros: Marco Carnesecchi (Atalanta/ITA), Gianluigi Donnarumma (Manchester City/ING), Massimo Pessina (Bolonia/ITA), Guglielmo Vicario (Juventus/ITA)

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Defensores: Honest Ahanor (Crystal Palace/ING), Alessandro Bastoni (Inter de Milão/ITA), Riccardo Calafiori (Arsenal/ING), Diego Coppola (Paris FC/FRA), Giovanni Di Lorenzo (Napoli/ITA), Federico Dimarco (Inter de Milão/ITA), Daniele Ghilardi (Roma/ITA), Michael Kayode (Brentford/ING), Eddy Kouadio (Monza/ITA), Gianluca Mancini (Roma/ITA), Giorgio Scalvini (Atalanta/ITA)

Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter de Milão/ITA), Bryan Cristante (Roma/ITA), Issa Doumbia (Sporting/POR), Nicolò Fagioli (Fiorentina/ITA), Davide Frattesi (Lazio/ITA), Rolando Mandragora (Torino/ITA), Alessandro Romano (Cagliari/ITA), Sandro Tonali (Tottenham/ING)

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Atacantes: Nicolò Cambiaghi (Bologna/ITA), Francesco Pio Esposito (Inter de Milão/ITA), Sebastiano Esposito (Sassuolo/ITA), Samuele Inacio (Borussia Dortmund/ALE), Moise Kean (Como/ITA), Daniel Maldini (Cagliari/ITA), Giacomo Raspadori (Atalanta/ITA), Gianluca Scamacca (Atalanta/ITA), Antonio Vergara (Napoli/ITA), Nicolò Zaniolo (Udinese/ITA), Mohamed Alì Zoma (Nuremberg/ALE).

(Com AFP)