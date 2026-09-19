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Esporte

Jogos de hoje, sábado, 19 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Brasileirão tem cinco jogos; Barcelona, Arsenal e Inter de Milão jogam na Europa

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 06h00
SAO PAULO, BRAZIL - JUNE 12: General view of the MorumBIS before the Brasileirao 2025 match between Sao Paulo and Vasco da Gama on June 12, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Morumbis, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Jogos de hoje, sábado, 19 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

O sábado, 19 de setembro, reúne uma programação extensa no Brasil e no exterior. O Campeonato Brasileiro tem cinco partidas, com Atlético-MG, Botafogo, Santos, Vasco, São Paulo e Internacional entre os clubes em campo. Na Europa, Barcelona, Arsenal, Manchester City, Borussia Dortmund, Inter de Milão e Galatasaray aparecem entre as principais atrações, enquanto River Plate também joga pelo Campeonato Argentino.

A programação começa cedo na Inglaterra. Pela Premier League, Tottenham x Aston Villa, às 8h30, abre o dia. Às 11h, cinco partidas acontecem simultaneamente, com destaque para Brighton x Arsenal e Manchester City x Sunderland, além de Everton x Ipswich Town, Leeds United x Crystal Palace e Newcastle United x Hull City. Mais tarde, às 13h30, Nottingham Forest recebe o Coventry City.

Também às 8h30, Millwall x West Ham movimenta a Championship. Pouco depois, às 9h, Osasuna recebe o Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol. Athletic Bilbao x Deportivo Alavés joga às 11h15, Celta de Vigo x Racing Santander às 13h30 e Sevilla x Barcelona, às 16h, encerra a programação de La Liga.

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Às 10h, a Copa Intercontinental ganha espaço com Mamelodi Sundowns x Al-Ahli, em duelo entre representantes de África e Ásia. No mesmo horário, Bologna x Torino e Udinese x Cagliari abrem os jogos do Campeonato Italiano.

Na Serie A, o principal confronto acontece às 13h, com Roma x Inter de Milão. Mais tarde, Venezia e Lazio entram em campo às 15h45, fechando a programação italiana do sábado.

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A Bundesliga também oferece confrontos importantes. Eintracht Frankfurt x Freiburg e Borussia Mönchengladbach x Mainz começam às 10h30. Às 13h30, Stuttgart recebe o Borussia Dortmund, em um dos jogos de maior destaque da rodada alemã.

Na França, Paris FC x Strasbourg abre a agenda às 12h15. Às 15h45, Angers x Troyes, Le Mans x Lorient, Lyon x Rennes e Toulouse x Le Havre acontecem simultaneamente pelo Campeonato Francês.

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Outras ligas europeias também entram em cena. Pela Turquia, Trabzonspor x Galatasaray, às 14h, aparece como um dos principais jogos da tarde. Na Holanda, Ajax recebe o Excelsior às 15h, enquanto Sporting x Arouca, às 16h30, movimenta o Campeonato Português.

Na Argentina, Gimnasia y Esgrima x Deportivo Riestra, às 14h30, abre a programação selecionada. À noite, às 19h, River Plate recebe o Huracán, em um dos principais confrontos do Campeonato Argentino.

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No Brasil, o Campeonato Brasileiro começa às 16h com Atlético-MG x Chapecoense. Às 17h, Mirassol x Botafogo movimenta a rodada, seguido por Remo x Santos, às 18h30. À noite, Vasco x Coritiba, às 20h30, e São Paulo x Internacional, às 21h, completam a programação da Série A.

A Série B também tem dois confrontos selecionados. Sport x Juventude, às 16h30, abre a programação da segunda divisão, enquanto Athletic e Botafogo-SP se enfrentam às 18h30.

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Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 19 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Premier League

  • 08h30 – Tottenham x Aston Villa – Disney+
  • 11h00 – Brighton x Arsenal – CazéTV e Disney+
  • 11h00 – Everton x Ipswich Town – Disney+
  • 11h00 – Newcastle United x Hull City – ESPN 2 e Disney+
  • 13h30 – Nottingham Forest x Coventry City – Disney+

Championship

  • 08h30 – Millwall x West Ham – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 09h00 – Osasuna x Rayo Vallecano – CazéTV
  • 11h15 – Athletic Bilbao x Deportivo Alavés – CazéTV
  • 13h30 – Celta de Vigo x Racing Santander – CazéTV
  • 16h00 – Sevilla x Barcelona – CazéTV

Copa Intercontinental

  • 10h00 – Mamelodi Sundowns x Al-Ahli – SporTV e CazéTV

Campeonato Italiano

  • 10h00 – Bologna x Torino – Disney+
  • 10h00 – Udinese x Cagliari – Disney+
  • 13h00 – Roma x Inter de Milão – ESPN e Disney+
  • 15h45 – Venezia x Lazio – ESPN 2 e Disney+

    Campeonato Alemão

    • 10h30 – Eintracht Frankfurt x Freiburg – Canal GOAT
    • 10h30 – Borussia Mönchengladbach x Mainz – Canal GOAT
    • 13h30 – Stuttgart x Borussia Dortmund – CazéTV e OneFootball

    Campeonato Francês

    • 12h15 – Paris FC x Strasbourg – CazéTV
    • 15h45 – Angers x Troyes – CazéTV
    • 15h45 – Le Mans x Lorient – CazéTV
    • 15h45 – Lyon x Rennes – CazéTV
    • 15h45 – Toulouse x Le Havre – CazéTV

    Campeonato Turco

    • 14h00 – Trabzonspor x Galatasaray – ESPN 4 e Disney+

    Campeonato Argentino

    • 14h30 – Gimnasia y Esgrima x Deportivo Riestra – Disney+
    • 19h00 – River Plate x Huracán – ESPN e Disney+

    Campeonato Holandês

    • 15h00 – Ajax x Excelsior – ESPN 3 e Disney+

    Campeonato Português

    • 16h30 – Sporting x Arouca – ESPN 4 e Disney+

      CAMPEONATOS NACIONAIS

      Campeonato Brasileiro

      • 16h00 – Atlético-MG x Chapecoense – Premiere
      • 17h00 – Mirassol x Botafogo – Record, CazéTV e Premiere
      • 18h30 – Remo x Santos – Premiere
      • 20h30 – Vasco x Coritiba – Prime Video
      • 21h00 – São Paulo x Internacional – SporTV e Premiere

      Campeonato Brasileiro – Série B

      • 16h30 – Sport x Juventude – ESPN e Disney+
      • 18h30 – Athletic x Botafogo-SP – Disney+
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      TAGS:
      Campeonato Brasileiro
      Futebol: onde assistir
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