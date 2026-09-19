Atlético-MG x Chapecoense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Atlético-MG e Chapecoense se enfrentam neste sábado pela 28ª rodada do Brasileirão. O Galo tenta se aproximar do topo da tabela, vindo de uma sequência de boas vitórias, mas pode poupar jogadores. A Chape, lanterna, luta contra o rebaixamento e enfrenta desfalques importantes na defesa.

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Atlético-MG e Chapecoense se enfrentam neste sábado, 19, às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo tenta se aproximar das primeiras posições da tabela, enquanto a equipe catarinense busca uma reação na luta contra o rebaixamento.

O Atlético chega para a partida poucos dias depois de uma noite desgastante pela Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, o time de Eduardo Domínguez venceu o Santos por 4 a 2 no tempo regulamentar, levou a decisão para os pênaltis e garantiu a classificação às semifinais. Pelo Brasileirão, o clube também vive bom momento e derrotou o Fluminense por 3 a 1 na rodada passada.

A sequência apertada pode levar Domínguez a fazer mudanças na equipe. O treinador vem alternando peças entre as competições e já adotou a estratégia de administrar a carga física do elenco nas últimas semanas. Gabriel Delfim ganhou espaço no gol e foi decisivo contra o Santos, enquanto nomes como Natanael, Vitão, Renan Lodi, Castaño, Maycon, Fred, Reinier e Cuello estão entre as opções mais utilizadas pelo argentino.

A Chapecoense vive situação bem mais delicada. O time catarinense ocupa a última colocação do Brasileiro, com 17 pontos, e vem de derrota por 2 a 1 para o Internacional na Arena Condá. Apesar da campanha ruim no geral, a equipe mostrou alguma recuperação no segundo turno e venceu o Corinthians fora de casa na penúltima rodada.

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Rafael Lacerda terá problemas especialmente na defesa. Eduardo Doma, capitão e titular absoluto, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. João Paulo também cumpre suspensão, reduzindo ainda mais as alternativas para o setor. Kauan Faria deve permanecer entre os titulares, enquanto o treinador precisará reorganizar a dupla de zaga.

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Onde assistir à partida entre Atlético-MG e Chapecoense?

Atlético-MG e Chapecoense jogam neste sábado, 19, às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

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Prováveis escalações:

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Renan Lodi; Kevin Castaño e Alan Franco; Cuello, Fred e Bernard; Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

Chapecoense: Anderson; Everton, Kauan Faria, Rafael Thyere e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto (Miguel Carvalho); Marcinho, Túlio Eduardo e Garcez (Bolasie). Técnico: Rafael Lacerda.

Arbitragem:

Árbitro: Raphael Claus (SP);

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Maira Mastella Moreira (RS);

Quarto árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior (AM);

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ);

AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ);

AVAR2: Grazianni Maciel Rocha (RJ).