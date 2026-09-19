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Esporte

Atlético-MG x Chapecoense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste sábado, 19, na Arena MRV, pela 28ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 09h30
BELO HORIZONTE, BRAZIL - NOVEMBER 10: Aerial view of Arena MRV Stadium before the Copa Do Brasil Final Second Leg match between Atletico Mineiro and Flamengo on November 10, 2024 in Belo Horizonte, Brazil. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)
Arena MRV, em Belo Horizonte (Pedro Vilela/Getty Images)
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Atlético-MG e Chapecoense se enfrentam neste sábado, 19, às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo tenta se aproximar das primeiras posições da tabela, enquanto a equipe catarinense busca uma reação na luta contra o rebaixamento.

O Atlético chega para a partida poucos dias depois de uma noite desgastante pela Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, o time de Eduardo Domínguez venceu o Santos por 4 a 2 no tempo regulamentar, levou a decisão para os pênaltis e garantiu a classificação às semifinais. Pelo Brasileirão, o clube também vive bom momento e derrotou o Fluminense por 3 a 1 na rodada passada.

A sequência apertada pode levar Domínguez a fazer mudanças na equipe. O treinador vem alternando peças entre as competições e já adotou a estratégia de administrar a carga física do elenco nas últimas semanas. Gabriel Delfim ganhou espaço no gol e foi decisivo contra o Santos, enquanto nomes como Natanael, Vitão, Renan Lodi, Castaño, Maycon, Fred, Reinier e Cuello estão entre as opções mais utilizadas pelo argentino.

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A Chapecoense vive situação bem mais delicada. O time catarinense ocupa a última colocação do Brasileiro, com 17 pontos, e vem de derrota por 2 a 1 para o Internacional na Arena Condá. Apesar da campanha ruim no geral, a equipe mostrou alguma recuperação no segundo turno e venceu o Corinthians fora de casa na penúltima rodada.

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Rafael Lacerda terá problemas especialmente na defesa. Eduardo Doma, capitão e titular absoluto, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. João Paulo também cumpre suspensão, reduzindo ainda mais as alternativas para o setor. Kauan Faria deve permanecer entre os titulares, enquanto o treinador precisará reorganizar a dupla de zaga.

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Onde assistir à partida entre Atlético-MG e Chapecoense?

Atlético-MG e Chapecoense jogam neste sábado, 19, às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

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Prováveis escalações:

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Renan Lodi; Kevin Castaño e Alan Franco; Cuello, Fred e Bernard; Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

Chapecoense: Anderson; Everton, Kauan Faria, Rafael Thyere e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto (Miguel Carvalho); Marcinho, Túlio Eduardo e Garcez (Bolasie). Técnico: Rafael Lacerda.

Arbitragem:

  • Árbitro: Raphael Claus (SP);
  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Maira Mastella Moreira (RS);
  • Quarto árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior (AM);
  • VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ);
  • AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ);
  • AVAR2: Grazianni Maciel Rocha (RJ).
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