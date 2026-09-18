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Esporte

Harry Kane marca o 100º pelo Bayern e pulveriza recorde na Bundesliga

Jogador inglês derrubou marca que durava desde a década de 1970

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 18h42 | Atualizado em 18 set 2026, 19h52
Jogador de futebol Harry Kane, com camisa preta estampada e shorts pretos com o número 9, comemora um gol de braços abertos no campo, com torcida ao fundo
Harry Kane comemora depois de marcar o gol de número 100 na Bundesliga (Foto por ALEXANDRA BEIER/AFP)
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Harry Kane marca o 100º pelo Bayern e pulveriza recorde na Bundesliga Priorizar nos meus resultados Google

Harry Kane escreveu mais uma vez seu nome nos livros de história ao atingir a marca de 100 gols pelo Bayern de Munique, e estraçalhou um recorde que estava de pé desde a década de 1970: ele é, agora, o jogador mais rápido a atingir a marca centenária na Bundesliga.

Ele conquistou o feito nesta sexta-feira, 18, contra o Union Berlin. O momento histórico aconteceu na Allianz Arena quando Kane converteu um pênalti com precisão cirúrgica aos 39 minutos. A penalidade foi marcada após Michael Olise ser derrubado na área, permitindo que o capitão da Inglaterra cobrasse e tomasse o recorde para si. O artilheiro ainda anotou mais um na goleada de 7 a 0. 

Jogador de futebol loiro, camisa escura com detalhes vermelhos e brancos, chuta a bola em direção ao gol. Um goleiro de camisa azul está agachado em primeiro plano, com a rede do gol embaçada à frente. Outros jogadores e a torcida lotada em vermelho aparecem ao fundo
De pênalti: Harry Kane balança as redes em goleada em se torna o homem mais rápido a chegar aos 100 gols no campeonato alemão (Foto por ALEXANDRA BEIER/AFP)

Recorde pulverizado

Com 100 gols em 98 jogos, o inglês ultrapassou com folga Dieter Müller, que levou 129 partidas para atingir a mesma marca no campeonato — 31 a mais do que o centroavante britânico. Ele liderava o ranking desde setembro de 1977, quase 16 anos antes do nascimento de Kane. Nas outras ligas europeias, apenas Cristiano Ronaldo foi mais rápido, batendo a marca centenária em apenas 92 jogos da La Liga.

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Desde que chegou ao time alemão, em agosto de 2023, o capitão da seleção inglesa marcou, em média, um gol a cada 78,5 minutos na Bundesliga. Para efeito de comparação, Erling Haaland, do Manchester City, balançou as redes uma vez a cada 87 minutos durante sua passagem pelo Borussia Dortmund. 

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