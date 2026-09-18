Harry Kane marca o 100º pelo Bayern e pulveriza recorde na Bundesliga

Harry Kane escreveu mais uma vez seu nome nos livros de história ao atingir a marca de 100 gols pelo Bayern de Munique, e estraçalhou um recorde que estava de pé desde a década de 1970: ele é, agora, o jogador mais rápido a atingir a marca centenária na Bundesliga.

Ele conquistou o feito nesta sexta-feira, 18, contra o Union Berlin. O momento histórico aconteceu na Allianz Arena quando Kane converteu um pênalti com precisão cirúrgica aos 39 minutos. A penalidade foi marcada após Michael Olise ser derrubado na área, permitindo que o capitão da Inglaterra cobrasse e tomasse o recorde para si. O artilheiro ainda anotou mais um na goleada de 7 a 0.

Recorde pulverizado

Com 100 gols em 98 jogos, o inglês ultrapassou com folga Dieter Müller, que levou 129 partidas para atingir a mesma marca no campeonato — 31 a mais do que o centroavante britânico. Ele liderava o ranking desde setembro de 1977, quase 16 anos antes do nascimento de Kane. Nas outras ligas europeias, apenas Cristiano Ronaldo foi mais rápido, batendo a marca centenária em apenas 92 jogos da La Liga.

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Desde que chegou ao time alemão, em agosto de 2023, o capitão da seleção inglesa marcou, em média, um gol a cada 78,5 minutos na Bundesliga. Para efeito de comparação, Erling Haaland, do Manchester City, balançou as redes uma vez a cada 87 minutos durante sua passagem pelo Borussia Dortmund.

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