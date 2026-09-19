Coreia do Sul ouve hino do Norte antes de partida nos Jogos Asiáticos 2026

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Organizadores dos Jogos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 pediram desculpas à Coreia do Sul após tocarem, por engano, o hino norte-coreano antes de uma partida de hóquei. O incidente gerou forte protesto e preocupação da delegação sul-coreana, que já havia feito outras queixas sobre a organização.

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Os organizadores dos Jogos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 pediram desculpas à delegação sul-coreana depois que o hino da Coreia do Norte foi tocado, por engano, antes de uma partida de hóquei masculino da Coreia do Sul. A informação foi divulgada neste sábado pelo Comitê Olímpico e Esportivo Coreano.

Segundo o comitê, dois integrantes da comissão organizadora, entre eles o diretor responsável pelos países participantes, estiveram no escritório da delegação sul-coreana por volta das 21h de sexta-feira para apresentar um pedido oficial de desculpas.

O erro ocorreu antes da partida entre Coreia do Sul e Bangladesh, pelo Grupo A, no Estádio Kakamigahara Green. Os jogadores sul-coreanos estavam de pé, diante da bandeira de seu país, quando o hino da Coreia do Norte começou a tocar nos alto-falantes. Vários deles demonstraram surpresa e confusão.

O locutor do estádio pediu desculpas. O hino da Coreia do Sul foi tocado em seguida, mas durante a troca de cumprimentos entre as equipes, e não na cerimônia oficial que antecedeu o jogo.

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A Coreia do Sul venceu Bangladesh por 5 a 0.

A delegação sul-coreana protestou imediatamente. Em uma carta assinada pelo chefe da delegação, Lee Sang-hyun, cobrou explicações, um pedido oficial de desculpas e providências para impedir que o erro se repita.

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O Comitê Olímpico e Esportivo Coreano classificou o caso como grave e afirmou que a execução do hino errado em uma competição internacional é inaceitável.

“Tocar o hino nacional errado, que representa um país, é algo que jamais deveria acontecer em uma competição multiesportiva internacional”, afirmou o presidente do comitê, Ryu Seung-min. “O comitê está levando este assunto muito a sério e continuará pressionando os organizadores para que determinem como o erro ocorreu e garantam que incidentes semelhantes não se repitam.”

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O episódio se soma a outras queixas apresentadas pela delegação sul-coreana sobre a preparação dos Jogos Asiáticos.

Na terça-feira, durante uma cerimônia de boas-vindas pela chegada de um navio de cruzeiro que integra a vila olímpica, um artista apareceu vestido como Toyotomi Hideyoshi, líder militar japonês que comandou as invasões da Coreia no fim do século XVI. A participação provocou outro protesto do Comitê Olímpico e Esportivo Coreano.

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Autoridades sul-coreanas também manifestaram preocupação com as condições da vila dos atletas e com atrasos administrativos que afetaram o transporte e outros serviços logísticos.