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Esporte

Coreia do Sul ouve hino do Norte antes de partida nos Jogos Asiáticos 2026

Organizadores pedem desculpas pelo erro ocorrido antes da partida de hóquei masculino entre Coreia do Sul e Bangladesh

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 19h07
Jogadores de hóquei em campo, um time de verde e outro de vermelho, perfilados em um campo azul, com bandeiras de Bangladesh e Coreia do Sul no primeiro plano, e arquibancadas vazias ao fundo
A Coreia do Sul venceu Bangladesh por 5 a 0.  (Reprodução/Reprodução)
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Coreia do Sul ouve hino do Norte antes de partida nos Jogos Asiáticos 2026 Priorizar nos meus resultados Google

Os organizadores dos Jogos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 pediram desculpas à delegação sul-coreana depois que o hino da Coreia do Norte foi tocado, por engano, antes de uma partida de hóquei masculino da Coreia do Sul. A informação foi divulgada neste sábado pelo Comitê Olímpico e Esportivo Coreano.

Segundo o comitê, dois integrantes da comissão organizadora, entre eles o diretor responsável pelos países participantes, estiveram no escritório da delegação sul-coreana por volta das 21h de sexta-feira para apresentar um pedido oficial de desculpas.

O erro ocorreu antes da partida entre Coreia do Sul e Bangladesh, pelo Grupo A, no Estádio Kakamigahara Green. Os jogadores sul-coreanos estavam de pé, diante da bandeira de seu país, quando o hino da Coreia do Norte começou a tocar nos alto-falantes. Vários deles demonstraram surpresa e confusão.

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O locutor do estádio pediu desculpas. O hino da Coreia do Sul foi tocado em seguida, mas durante a troca de cumprimentos entre as equipes, e não na cerimônia oficial que antecedeu o jogo.

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A Coreia do Sul venceu Bangladesh por 5 a 0.

A delegação sul-coreana protestou imediatamente. Em uma carta assinada pelo chefe da delegação, Lee Sang-hyun, cobrou explicações, um pedido oficial de desculpas e providências para impedir que o erro se repita.

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O Comitê Olímpico e Esportivo Coreano classificou o caso como grave e afirmou que a execução do hino errado em uma competição internacional é inaceitável.

“Tocar o hino nacional errado, que representa um país, é algo que jamais deveria acontecer em uma competição multiesportiva internacional”, afirmou o presidente do comitê, Ryu Seung-min. “O comitê está levando este assunto muito a sério e continuará pressionando os organizadores para que determinem como o erro ocorreu e garantam que incidentes semelhantes não se repitam.”

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O episódio se soma a outras queixas apresentadas pela delegação sul-coreana sobre a preparação dos Jogos Asiáticos.

Na terça-feira, durante uma cerimônia de boas-vindas pela chegada de um navio de cruzeiro que integra a vila olímpica, um artista apareceu vestido como Toyotomi Hideyoshi, líder militar japonês que comandou as invasões da Coreia no fim do século XVI. A participação provocou outro protesto do Comitê Olímpico e Esportivo Coreano.

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Autoridades sul-coreanas também manifestaram preocupação com as condições da vila dos atletas e com atrasos administrativos que afetaram o transporte e outros serviços logísticos.

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