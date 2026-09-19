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Esporte

São Paulo x Internacional no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Tricolor recebe o Colorado neste sábado, 19, no Morumbis, pela 28ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 12h30
SAO PAULO, BRAZIL - JUNE 12: General view of the MorumBIS before the Brasileirao 2025 match between Sao Paulo and Vasco da Gama on June 12, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Morumbis, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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São Paulo x Internacional no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

São Paulo e Internacional se enfrentam neste sábado, 19, às 21h (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

O São Paulo chega ao confronto depois de uma semana frustrante. No último sábado, perdeu por 2 a 0 para o Palmeiras pelo Brasileirão, em partida na qual Dorival Júnior escalou uma equipe bastante modificada. Na terça-feira, o time empatou por 1 a 1 com o Boca Juniors no Morumbis e foi eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana, após derrota por 1 a 0 na ida.

Com a eliminação continental, o Brasileirão passa a ser a única frente do São Paulo no restante da temporada. Dorival terá dois desfalques por suspensão: Pablo Maia recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Palmeiras, enquanto Luis Osorio foi expulso no clássico. Jonathan Calleri, que não enfrentou o Boca por suspensão na Sul-Americana, volta a ficar à disposição e deve comandar o ataque.

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O Internacional chega em situação mais delicada na tabela, mas ganhou fôlego na rodada passada. O Colorado venceu a Chapecoense por 2 a 1 em Chapecó, encerrou uma sequência de oito partidas sem vitória e chegou aos 28 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento. Bruno Henrique e Johan Carbonero marcaram os gols do triunfo.

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Paulo Pezzolano terá de mexer no meio-campo. Rodrigo Villagra está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Paulinho e Ronaldo disputam a vaga ao lado de Bruno Henrique. Matheus Bahia retorna de suspensão e deve reassumir a lateral esquerda, enquanto Sergio Rochet permanece fora após cirurgia na coluna.

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Onde assistir à partida entre São Paulo e Internacional?

São Paulo e Internacional jogam neste sábado, 19, às 21h (horário de Brasília), no Morumbis, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere.

Prováveis escalações:

São Paulo: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Internacional: Anthoni; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique e Paulinho (Ronaldo); Bernabéi, Alan Patrick e Johan Carbonero; Antonio Sanabria. Técnico: Paulo Pezzolano.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ);
  • Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ);
  • Quarto árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE);
  • VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ);
  • AVAR: Silbert Faria Sisquim (RJ);
  • AVAR2: Lucas Paulo Torezin (PR).
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TAGS:
Campeonato Brasileiro
Futebol: onde assistir
Internacional
São Paulo FC
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