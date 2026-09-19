São Paulo x Internacional no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Tricolor recebe o Colorado neste sábado, 19, no Morumbis, pela 28ª rodada do campeonato
São Paulo e Internacional se enfrentam neste sábado, 19, às 21h (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O São Paulo chega ao confronto depois de uma semana frustrante. No último sábado, perdeu por 2 a 0 para o Palmeiras pelo Brasileirão, em partida na qual Dorival Júnior escalou uma equipe bastante modificada. Na terça-feira, o time empatou por 1 a 1 com o Boca Juniors no Morumbis e foi eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana, após derrota por 1 a 0 na ida.
Com a eliminação continental, o Brasileirão passa a ser a única frente do São Paulo no restante da temporada. Dorival terá dois desfalques por suspensão: Pablo Maia recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Palmeiras, enquanto Luis Osorio foi expulso no clássico. Jonathan Calleri, que não enfrentou o Boca por suspensão na Sul-Americana, volta a ficar à disposição e deve comandar o ataque.
O Internacional chega em situação mais delicada na tabela, mas ganhou fôlego na rodada passada. O Colorado venceu a Chapecoense por 2 a 1 em Chapecó, encerrou uma sequência de oito partidas sem vitória e chegou aos 28 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento. Bruno Henrique e Johan Carbonero marcaram os gols do triunfo.
Paulo Pezzolano terá de mexer no meio-campo. Rodrigo Villagra está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Paulinho e Ronaldo disputam a vaga ao lado de Bruno Henrique. Matheus Bahia retorna de suspensão e deve reassumir a lateral esquerda, enquanto Sergio Rochet permanece fora após cirurgia na coluna.
Onde assistir à partida entre São Paulo e Internacional?
São Paulo e Internacional jogam neste sábado, 19, às 21h (horário de Brasília), no Morumbis, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere.
Prováveis escalações:
São Paulo: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.
Internacional: Anthoni; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique e Paulinho (Ronaldo); Bernabéi, Alan Patrick e Johan Carbonero; Antonio Sanabria. Técnico: Paulo Pezzolano.
Arbitragem:
- Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ);
- Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ);
- Quarto árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE);
- VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ);
- AVAR: Silbert Faria Sisquim (RJ);
- AVAR2: Lucas Paulo Torezin (PR).