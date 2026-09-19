Quem é Gustavo Heide, o brasileiro que virou destaque na Copa Davis

A plateia da Copa Davis tem repetido “Gustavo” e não é uma homenagem à presença de Guga Kuerten no banco brasileiro. Gustavo Heide se tornou um dos destaques do confronto entre Brasil e Suíça depois de vencer Stan Wawrinka, ex-número 3 do mundo e tricampeão de Grand Slam.

Número 123 do ranking da ATP, Heide venceu o suíço de virada por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 e 6/4, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. O ponto colocou o Brasil em vantagem de 2 a 0. O resultado ganhou peso pelo adversário. Aos 41 anos, Wawrinka disputa sua última temporada e se despede da Davis, competição que venceu com a Suíça em 2014.

Natural de São Paulo, Heide começou a jogar tênis aos quatro anos, por influência dos pais. Fã de Novak Djokovic, pensou em ser ator antes de ganhar gosto pelo esporte. No circuito juvenil, teve como destaques a campanha até a terceira rodada de Roland Garros em 2020 e seis títulos na categoria.

Em 2023, levou o ouro nas duplas do Pan-Americano de Santiago, ao lado de Marcelo Demoliner. A estreia em torneios ATP veio em 2024, no Rio Open, com derrota na primeira rodada para o chileno Tomás Barrios Vera. No mesmo ano, conquistou seu primeiro título de Challenger, em Assunção, no Paraguai, ao derrotar João Fonseca na final, hoje seu companheiro de equipe. A vitória o levou pela primeira vez ao top 200.

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Em 2025, uma lesão o afastou das quadras por seis meses e o derrubou para o 323º lugar do ranking. Na volta, venceu os Challengers de Florianópolis, Campinas e Poznań, na Polônia. Hoje é o segundo brasileiro mais bem colocado no ranking de simples.

Brasil na Copa Davis

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O time do Brasil tem como capitão Jaime Oncins, e conta com João Fonseca, Gustavo Heide, Matheus Puccinelli e os duplistas Orlando Luz e Rafael Matos. No caso da Suíça, o capitão é Severin Luthi, e a equipe conta com Dominic Stricker, Stan Wawrinka, Remy Bertola, Jérôme Kym e Jakub Paul.

Os duplistas brasileiros garantiram a vitória contra a suíça, em embate contra Paul e Stricker neste sábado, 19. Agora, o Brasil segue para os Qualifiers de 2027.