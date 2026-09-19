Mirassol x Botafogo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Leão recebe o Glorioso neste sábado, 19, no Maião, pela 28ª rodada do campeonato
Mirassol e Botafogo se enfrentam neste sábado, 19, às 17h (horário de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo reúne duas equipes ainda próximas da parte de baixo da tabela e que chegam ao confronto pressionadas por pontuar na reta final da competição.
O Mirassol ocupa a 15ª colocação, com 29 pontos, e vem de empate por 2 a 2 com o Vitória. O time paulista chegou a estar perdendo por dois gols, mas reagiu no segundo tempo e buscou a igualdade já nos minutos finais. Apesar da recuperação, a equipe segue apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.
Rafael Guanaes terá retornos importantes para a partida. O zagueiro João Victor e o volante Denilson cumpriram suspensão na rodada passada e voltam a ficar à disposição. José Aldo segue fora por lesão muscular, enquanto Negueba não deve mais atuar nesta temporada. Edson Carioca, que voltou a jogar diante do Vitória e marcou o gol de empate, aparece como opção para começar entre os titulares.
O Botafogo chega ao interior paulista depois de vencer o Grêmio por 3 a 2 no Nilton Santos e encerrar uma sequência de seis partidas sem vitória no Brasileirão. O resultado levou o Alvinegro aos 35 pontos e à 11ª colocação, abrindo uma margem maior em relação ao Z-4. Danilo foi o principal destaque da partida ao marcar duas vezes.
O confronto também marca a estreia de Tite à beira do campo. O treinador acertou com o Botafogo nesta semana e acompanhou das arquibancadas a vitória sobre o Grêmio. Para o primeiro jogo, terá pouco tempo de treinamento, mas conta com os retornos de Ferraresi e Kadir, que cumpriram suspensão na rodada anterior. Kaio Pantaleão e Jordan Barrera seguem fora por lesões.
Onde assistir à partida entre Mirassol e Botafogo?
Mirassol e Botafogo jogam neste sábado, 19, às 17h (horário de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela Record, CazéTV e Premiere.
Prováveis escalações:
Mirassol: Alex Muralha; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, João Victor (Willian Machado) e Reinaldo; Wallisson e Denilson; Gustavo Silva, Eduardo e Edson Carioca; Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.
Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Arthur Chaves (Lucas Monzón) e Alex Telles; Huguinho e Danilo; Júnior Santos, Montoro e Edenilson (Villalba); Arthur Cabral. Técnico: Tite.
Arbitragem:
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);
- Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC);
- Quarto árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG);
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR);
- AVAR: Luciano Roggenbaum (PR);
- AVAR2: Raphael Garcia de Andrade (ES).