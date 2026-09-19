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Esporte

Mirassol x Botafogo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Leão recebe o Glorioso neste sábado, 19, no Maião, pela 28ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 10h30
Estádio José Maria de Campos Maia
Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (Felipe Novoa @nopontovoa/Divulgação)
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Mirassol x Botafogo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Mirassol e Botafogo se enfrentam neste sábado, 19, às 17h (horário de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo reúne duas equipes ainda próximas da parte de baixo da tabela e que chegam ao confronto pressionadas por pontuar na reta final da competição.

O Mirassol ocupa a 15ª colocação, com 29 pontos, e vem de empate por 2 a 2 com o Vitória. O time paulista chegou a estar perdendo por dois gols, mas reagiu no segundo tempo e buscou a igualdade já nos minutos finais. Apesar da recuperação, a equipe segue apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

Rafael Guanaes terá retornos importantes para a partida. O zagueiro João Victor e o volante Denilson cumpriram suspensão na rodada passada e voltam a ficar à disposição. José Aldo segue fora por lesão muscular, enquanto Negueba não deve mais atuar nesta temporada. Edson Carioca, que voltou a jogar diante do Vitória e marcou o gol de empate, aparece como opção para começar entre os titulares.

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O Botafogo chega ao interior paulista depois de vencer o Grêmio por 3 a 2 no Nilton Santos e encerrar uma sequência de seis partidas sem vitória no Brasileirão. O resultado levou o Alvinegro aos 35 pontos e à 11ª colocação, abrindo uma margem maior em relação ao Z-4. Danilo foi o principal destaque da partida ao marcar duas vezes.

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O confronto também marca a estreia de Tite à beira do campo. O treinador acertou com o Botafogo nesta semana e acompanhou das arquibancadas a vitória sobre o Grêmio. Para o primeiro jogo, terá pouco tempo de treinamento, mas conta com os retornos de Ferraresi e Kadir, que cumpriram suspensão na rodada anterior. Kaio Pantaleão e Jordan Barrera seguem fora por lesões.

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Onde assistir à partida entre Mirassol e Botafogo?

Mirassol e Botafogo jogam neste sábado, 19, às 17h (horário de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela Record, CazéTV e Premiere.

Prováveis escalações:

Mirassol: Alex Muralha; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, João Victor (Willian Machado) e Reinaldo; Wallisson e Denilson; Gustavo Silva, Eduardo e Edson Carioca; Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Arthur Chaves (Lucas Monzón) e Alex Telles; Huguinho e Danilo; Júnior Santos, Montoro e Edenilson (Villalba); Arthur Cabral. Técnico: Tite.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);
  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC);
  • Quarto árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG);
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR);
  • AVAR: Luciano Roggenbaum (PR);
  • AVAR2: Raphael Garcia de Andrade (ES).
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TAGS:
Botafogo
Campeonato Brasileiro
Futebol: onde assistir
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