São Paulo elimina Flamengo e está na final do Brasileirão Feminino

Em uma tarde e um início da noite quente em Campinas, Kesia precisou de poucos minutos em campo para colocar seu nome em mais um capítulo importante da história recente do São Paulo. Aos 43 minutos do segundo tempo, a atacante aproveitou a oportunidade, marcou o único gol da vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo e confirmou a classificação tricolor para a final do Brasileirão Feminino. No placar agregado, 4 a 1 para as Soberanas.

O resultado deste sábado, no Brinco de Ouro da Princesa, recoloca o São Paulo na decisão nacional depois de duas temporadas e ainda assegura ao clube uma vaga na Libertadores Feminina de 2027 por ser finalista do Brasileirão. Agora, o time comandado por Thiago Viana aguarda Corinthians ou Bahia para conhecer o adversário na disputa pelo título, previsto para o dia 3 de outubro, com a possibilidade de ser realizado no Morumbis.

A classificação foi acompanhada por 3.164 torcedores no Brinco de Ouro, sendo 2.901 são-paulinos e 263 flamenguistas. O público viu uma partida equilibrada durante boa parte da tarde, mas que terminou em festa tricolor graças justamente a duas jogadoras acionadas por Thiago Viana no decorrer do segundo tempo.

Kesia sai do banco para decidir

O roteiro da classificação ganhou uma protagonista aos 43 minutos da etapa final. Kesia, que havia começado a partida entre as reservas, recebeu de Mylena Carioca após um erro do Flamengo na saída de bola, avançou livre e, cara a cara com Vivi, finalizou na saída da goleira para fazer 1 a 0.

O gol coroou a trajetória de Késia, de 21 anos, que chegou ao São Paulo em 2023 depois de iniciar a carreira no Real Ariquemes. A atacante passou pelas categorias de base do Tricolor e teve grande destaque em 2024, quando marcou 24 gols em 27 partidas pelo time sub-20, antes de ganhar espaço entre as profissionais. Em 2026, soma três gols em 11 jogos, sendo dois deles no Brasileirão, e encontrou justamente em uma semifinal nacional o momento mais importante de sua temporada.

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A jogada também premiou as escolhas de Thiago Viana. Mylena Carioca havia entrado no decorrer da etapa final e deu mais velocidade ao ataque são-paulino antes de participar diretamente do gol. Após recuperar a bola no erro da defesa adversária, a atacante encontrou Kesia livre para definir a semifinal.

Para o São Paulo, a classificação representa o retorno à final do principal campeonato nacional depois da campanha de 2024, quando o clube também chegou à decisão, mas acabou superado pelo Corinthians. Campeão brasileiro em 1997, na primeira edição organizada pela CBF, o Tricolor volta a ter a oportunidade de conquistar o título nacional.

A campanha também já garante outro objetivo importante para a próxima temporada. Como finalista, o São Paulo está classificado para a Libertadores Feminina pela segunda vez na sua história – a primeira participação foi na temporada passada.

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O jogo

A vantagem de 3 a 1 construída pelo São Paulo na partida de ida, no Rio de Janeiro, colocou o Flamengo diante da necessidade de assumir mais riscos desde o início. As Meninas da Gávea responderam com uma postura agressiva e tiveram maior presença ofensiva durante o primeiro tempo.

Cristiane apareceu nas principais investidas rubro-negras, mas o Flamengo não conseguiu transformar o volume em chances suficientemente claras para mudar o cenário da semifinal.

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Pelo lado tricolor, Serrana foi uma das principais alternativas para escapar pela direita, tentando acelerar as jogadas e levar o time ao campo ofensivo. Ainda assim, as duas equipes tiveram problemas na definição das jogadas e foram para o intervalo com o placar zerado, resultado que deixava o São Paulo cada vez mais próximo da decisão.

O Flamengo voltou do intervalo tentando manter o controle da posse de bola e aumentar a pressão, mas aos poucos o São Paulo passou a encontrar mais espaços. Thiago Viana mexeu na equipe, e a entrada de Mylena Carioca aumentou a velocidade das Soberanas no campo de ataque, especialmente quando o jogo passou a oferecer mais espaços para as transições.

O Flamengo precisava de três gols apenas para levar a disputa aos pênaltis e passou a conviver também com a necessidade de se expor. O São Paulo soube administrar a vantagem construída no primeiro confronto e cresceu na partida.

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A definição veio aos 43 minutos. Pressionada na saída de bola, a defesa rubro-negra errou, Mylena Carioca recuperou a posse e encontrou Kesia avançando livre. A camisa 18 ficou frente a frente com Vivi e finalizou para marcar o gol.

Depois do gol, houve tempo para a torcida são-paulina comemorar a classificação com gritos de “olé” e “eliminado”. No apito final, o 1 a 0 confirmou as Soberanas na decisão.