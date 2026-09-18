Vasco prepara ação com campeãs históricas antes da final da Série A2

O Vasco terá um domingo de decisão e celebração de sua história no futebol feminino em São Januário. Além da final do Brasileiro Feminino A2 contra o Itabirito, às 11h, com entrada gratuita para a torcida pelo portão social, o estádio receberá Pretinha, Cenira, Meg, Leda Maria e Fia Carioca para uma mesa de autógrafos.

A ação está prevista para começar cerca de duas horas antes da bola rolar (9h) e reunirá nomes que marcaram a história do futebol feminino cruzmaltino. As ex-jogadoras também acompanharão a decisão das Meninas da Colina.

O encontro acontece em um dos momentos mais importantes da história recente da modalidade no Vasco. A equipe já garantiu o retorno à elite do futebol feminino nacional e agora tenta encerrar a campanha com o título da Série A2.

No primeiro jogo da final, disputado no último domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, o Vasco venceu o Itabirito por 3 a 1. Fernanda abriu o placar, enquanto Vane Arce e Lourdes completaram a vitória cruzmaltina. Com a vantagem construída em Minas Gerais, as Meninas da Colina entram em campo em São Januário em situação favorável: um empate ou mesmo uma derrota por até um gol de diferença garantem a taça.

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Encontro entre gerações

A presença das campeãs na final dá continuidade a um trabalho desenvolvido pelo Vasco desde o início do ano para aproximar diferentes gerações do futebol feminino do clube. Ao longo da temporada, ex-jogadoras que fizeram parte da história da modalidade têm recebido homenagens e participado de ações promovidas pelo Cruz-Maltino.

O movimento também acontece dentro do elenco. A coordenação do futebol feminino tem apresentado às atuais jogadoras a história do Vasco na modalidade, com o objetivo de aproximar as atletas das gerações que vestiram a camisa cruzmaltina antes delas e preservar a memória construída pelo clube. Um exemplo é a cartilha do Welcome Kit, que conta essa história e foi distribuída às atletas ao longo da temporada.

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História do Vasco no futebol feminino

A primeira experiência de prática de futebol de mulheres no Vasco da Gama data 1923, quando um grupo de sócias e torcedoras vascaínas se uniu para formar um time feminino, que recebeu o nome de Sport Club Feminino Vasco da Gama, que posteriormente seriam conhecidas como Pioneiras Vascaínas.

Foi na década de 1990 que o futebol feminino do Vasco viveu um de seus períodos de maior protagonismo. A equipe acumulou conquistas do Brasileiro (1993, 1994, 1995 e 1998) e revelou jogadoras que posteriormente chegaram à Seleção Brasileira e ganharam espaço no cenário internacional, entre elas, Marta, a maior da história.

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Pretinha, Cenira e Meg, também conhecida como Margarete Pioresan, estão entre os nomes daquele período. Ao lado de Leda Maria e Fia Carioca, elas estarão novamente em São Januário, desta vez próximas dos torcedores antes de acompanharem a final.

Vasco x Itabirito em São Januário

Quando: domingo, 20 de setembro de 2026

Onde: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Entrada gratuita pelo portão social