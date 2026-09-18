O recado de Neymar após eliminação do Santos

Eliminado da Copa Sul-Americana após a derrota do Santos para o Atlético-MG, o atacante Neymar fez sua primeira manifestação pública sobre o revés na última quinta-feira, 17. “Já passamos por dias bem mais difíceis. Não importa quantas vezes vamos cair, o que importa é se levantar sempre”, prometeu o camisa 10, em mensagem feita nas redes sociais.

Principal jogador da equipe alvinegra, Neymar não esteve em campo nos confrontos contra o Galo devido ao tratamento de uma lesão. O atacante deve retornar aos gramados no início de outubro, jogando apenas partidas do Campeonato Brasileiro, já que o Santos foi eliminado das demais competições.

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