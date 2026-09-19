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Linha de Frente

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

Brasil perde para a Espanha e se despede da Copa do Mundo Feminina sub-20

Seleção é derrotada por 1 a 0 na Polônia e encerra campanha nas quartas

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 16h45
Jogadora brasileira com camisa amarela e número 17 dribla a bola no centro do campo, enquanto três jogadoras espanholas de vermelho e uma brasileira de amarelo a observam. O gramado verde e a arquibancada ao fundo completam a cena de jogo de futebol feminino
Evelin tenta drible em Brasil x Espanha. (LUCIANA VERMELL/CBF) (LUCIANA VERMELL/CBF/Divulgação)
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Brasil perde para a Espanha e se despede da Copa do Mundo Feminina sub-20 Priorizar nos meus resultados Google

A campanha do Brasil na Copa do Mundo Feminina Sub-20 chegou ao fim neste sábado (19). A Seleção Brasileira perdeu por 1 a 0 para a Espanha, na Arena Sosnowiec, na Polônia, e foi eliminada nas quartas de final da competição. Pau Comendador marcou o único gol da partida, com desvio de Thay.

O Brasil entrou em campo depois de eliminar os Estados Unidos nos pênaltis nas oitavas de final e encontrou uma Espanha que ainda não havia perdido pontos no Mundial. A Seleção começou buscando ficar com a bola e criou uma das primeiras oportunidades logo aos quatro minutos. Gisele avançou pelo lado esquerdo e encontrou Kaylane, que arriscou de fora da área para defesa da goleira Laia López.

A Espanha respondeu e passou a encontrar espaços principalmente pelo lado esquerdo. Aos 11 minutos, Celia Segura tentou surpreender Thais Lima de longe. A goleira brasileira estava adiantada, mas conseguiu se recuperar e fazer a defesa. O equilíbrio permaneceu até os 26 minutos, quando as espanholas abriram o placar. Rosalía cruzou para Pau Comendador finalizar. A bola ainda desviou em Thaynara antes de entrar.

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Camilla Orlando tentou mudar o cenário ainda no primeiro tempo. Clarinha entrou no lugar de Emilly, mas o Brasil encontrou dificuldades para acelerar a transição e foi para o intervalo atrás no placar.

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Jogadora brasileira de futebol feminino, camisa 14, dribla a bola no centro do campo, com duas adversárias de vermelho e uma companheira de amarelo ao redor. O estádio tem arquibancadas vermelhas e verdes ao fundo
Kaylane domina bola em Brasil e Espanha. (LUCIANA VERMELL/CBF) (LUCIANA VERMELL/CBF/Divulgação)
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Brasil muda e busca empate

Na volta para o segundo tempo, a treinadora brasileira fez mais duas alterações. Dulce e Brendha substituíram Dudinha e Evelin. Com Brendha centralizada e Vitorinha e Kaylane participando das ações ofensivas, a Seleção passou a ocupar mais o campo de ataque.

A Espanha, porém, continuou perigosa e também promoveu mudanças ao longo da etapa final. Camilla Orlando ainda colocou Nogueira e Gio Canali para tentar aumentar a presença brasileira no setor ofensivo.

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A melhor oportunidade do Brasil para empatar veio aos 35 minutos. Nogueira cobrou falta para a área e Sofia Couto apareceu para cabecear. A bola passou muito perto da trave espanhola.

A Seleção aumentou a pressão nos minutos finais, mas não conseguiu furar a defesa adversária. Com a vitória por 1 a 0, a Espanha avançou à semifinal, na qual enfrentará a Itália.

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