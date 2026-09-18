Brasil abre Copa Davis com duas vitórias seguidas; veja resumo do dia

Ler Resumo





O Brasil teve um início vitorioso na Copa Davis, com João Fonseca e Gustavo Heide conquistando importantes vitórias contra a Suíça. Fonseca superou uma lesão para virar o jogo, e Heide derrotou o veterano Stan Wawrinka. A equipe brasileira precisa de apenas mais uma vitória para avançar para a próxima fase do torneio mundial.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Chegou ao fim o primeiro dia do time brasileiro na abertura da Copa Mundial de Tênis Masculino, a Copa Davis. A primeira partida, entre o nº1 do Brasil João Fonseca e o suíço Dominic Stricker terminou com vitória. Na sequência, Gustavo Heide, nº2, enfrentou o veterano Stan Wawrinka e também terminou vitorioso. Agora, o time do Brasil precisa de uma vitória para chegar à próxima fase.

A partida de João Fonseca começou com dificuldades para o brasileiro. Recém recuperado de uma lesão abdominal, ele afirmou após a partida que chegou sem saber se conseguiria “dar 100%”. Após perder no primeiro set por 4/6, Fonseca virou o jogo e conquistou os dois seguintes. À imprensa, ele explicou que “foi uma vitória importante para mim e para meu time”. As parciais do jogo foram 4/6, 6/4 e 6/2.

Na sequência, Gustavo Heide foi o responsável por enfrentar de cabeça o veterano do circuito Stan Wawrinka, que está prestes a se aposentar. Apesar de um jogo difícil, o brasileiro saiu por cima e também conquistou a vitória contra os suíços na abertura da Copa Davis. O segundo set foi marcado por um tie break, que ajudou o brasileiro que virou o momento quando o suíço já marcava 4 pontos. As parciais foram 4/6, 7/5 e 6/4.

Continua após a publicidade

Em entrevista logo após a vitória, Fonseca afirmou que foi “uma partida importante para minha jornada no esporte” e que ele carregava dúvidas por causa das lesões. “Não podia garantir 100% se conseguiria jogar, mas neste momento na Davis Cup eu dei o meu melhor, foi uma vitória importante para mim e para meu time”.

Continua após a publicidade

A abertura da Copa Davis tem um padrão de cinco jogos, sendo um deles de duplas, em que Orlando Luz e Rafael Matos enfrentarão Jakub Paul e Dominic Stricker. Esse início do torneio coloca em competição as equipes de dois países, e uma delas segue para o restante do torneio. Os jogos de hoje aconteceram na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

Continua após a publicidade

O time do Brasil tem como capitão Jaime Oncins, e conta com João Fonseca, Gustavo Heide, Matheus Puccinelli e os duplistas Orlando Luz e Rafael Matos. No caso da Suíça, o capitão é Severin Luthi, e a equipe conta com Dominic Stricker, Stan Wawrinka, Remy Bertola, Jérôme Kym e Jakub Paul. Os duplistas brasileiros enfrentam Paul e Stricker no próximo sábado, 19, e na sequência Fonseca duela contra Wawrinka, e Heide vai contra Stricker.