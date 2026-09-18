🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

Brasil abre Copa Davis com duas vitórias seguidas; veja resumo do dia

Equipe precisa ganhar ainda mais uma partida para chegar à próxima fase do torneio

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 20h28
Tenista masculino de boné branco e camiseta azul-marinho com BRASIL nas costas, segurando uma bola amarela, em quadra escura com público ao fundo
 (CazéTV/Reprodução)
Continua após publicidade
Brasil abre Copa Davis com duas vitórias seguidas; veja resumo do dia Priorizar nos meus resultados Google

Chegou ao fim o primeiro dia do time brasileiro na abertura da Copa Mundial de Tênis Masculino, a Copa Davis. A primeira partida, entre o nº1 do Brasil João Fonseca e o suíço Dominic Stricker terminou com vitória. Na sequência, Gustavo Heide, nº2, enfrentou o veterano Stan Wawrinka e também terminou vitorioso. Agora, o time do Brasil precisa de uma vitória para chegar à próxima fase. 

A partida de João Fonseca começou com dificuldades para o brasileiro. Recém recuperado de uma lesão abdominal, ele afirmou após a partida que chegou sem saber se conseguiria “dar 100%”. Após perder no primeiro set por 4/6, Fonseca virou o jogo e conquistou os dois seguintes. À imprensa, ele explicou que “foi uma vitória importante para mim e para meu time”. As parciais do jogo foram 4/6, 6/4 e 6/2. 

Na sequência, Gustavo Heide foi o responsável por enfrentar de cabeça o veterano do circuito Stan Wawrinka, que está prestes a se aposentar. Apesar de um jogo difícil, o brasileiro saiu por cima e também conquistou a vitória contra os suíços na abertura da Copa Davis. O segundo set foi marcado por um tie break, que ajudou o brasileiro que virou o momento quando o suíço já marcava 4 pontos. As parciais foram 4/6, 7/5 e 6/4. 

Siga
Continua após a publicidade

Em entrevista logo após a vitória, Fonseca afirmou que foi “uma partida importante para minha jornada no esporte” e que ele carregava dúvidas por causa das lesões. “Não podia garantir 100% se conseguiria jogar, mas neste momento na Davis Cup eu dei o meu melhor, foi uma vitória importante para mim e para meu time”. 

Continua após a publicidade

A abertura da Copa Davis tem um padrão de cinco jogos, sendo um deles de duplas, em que Orlando Luz e Rafael Matos enfrentarão Jakub Paul e Dominic Stricker. Esse início do torneio coloca em competição as equipes de dois países, e uma delas segue para o restante do torneio. Os jogos de hoje aconteceram na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. 

Continua após a publicidade

O time do Brasil tem como capitão Jaime Oncins, e conta com João Fonseca, Gustavo Heide, Matheus Puccinelli e os duplistas Orlando Luz e Rafael Matos. No caso da Suíça, o capitão é Severin Luthi, e a equipe conta com Dominic Stricker, Stan Wawrinka, Remy Bertola, Jérôme Kym e Jakub Paul. Os duplistas brasileiros enfrentam Paul e Stricker no próximo sábado, 19, e na sequência Fonseca duela contra Wawrinka, e Heide vai contra Stricker.

Publicidade
TAGS:
Copa Davis
Esporte
Tênis
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).