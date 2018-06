Marcelo abre portas a Neymar e diz que ‘Cristiano não é dono do Madrid’

LONDRES – O lateral-esquerdo Marcelo concedeu entrevista nesta quinta-feira após o treino da seleção brasileira, em Londres, e comentou sobre a polêmica envolvendo seu companheiro de Real Madrid, Sergio Ramos, com atletas do Liverpool, incluindo Roberto Firmino. Ele também deixou as portas do clube espanhol abertas para a contratação de Neymar e disse que “Cristiano Ronaldo não é dono do Real Madrid.”

Questionado se havia relação entre a possível saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid com a chegada de Neymar, Marcelo foi bastante taxativo. “O Cristiano não é dono do Real Madrid, não. Ele não precisa sair para o Neymar chegar. Estou doido para que o Cristiano fique, assim como todos, mas o Neymar sempre tem as portas abertas para jogar no Real Madrid. Os melhores tem que jogar lá e eu já falei que um dia o Neymar vai jogar no Real Madrid, não sei quando”.

Marcelo ainda comentou sobre as críticas sofridas por Sergio Ramos, evolvido no lance que causou a lesão de Mohamed Salah e uma suposta concussão do goleiro Loris Karius, na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool. “Eu conheço o Sergio há 12 anos e é chato a gente ganhar três champions seguidas e uma vez é porque bateu no goleiro, outra porque teve um pênalti, etc.. Acho que deviam valorizar mais os títulos que conquistamos por mérito próprio. Valorizam mais um choque com o goleiro do que os três gols que marcamos.”

Marcelo disse ainda que respeita a opinião do colega Roberto Firmino, que chamou uma declaração de Ramos de “muito idiota”, mas disse que teve outra interpretação do caso. “Cada um pode interpretar como quiser, mas eu interpretei como uma brincadeira, não era para chegar a esse ponto. Sou companheiro do Sergio há 12 anos e do Firmino há quatro e não vou entrar para opinar sobre o caso. Pode achar idiota ou não, mas deve haver um respeito ao colega de profissão.”

Chateado com as críticas, Sergio Ramos chegou a dizer que “Só falta agora o Firmino dizer que pegou uma gripe por causa do meu suor”.