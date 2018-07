O lateral direito da seleção brasileira Danilo está fora da Copa do Mundo da Rússia. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou nesta quinta-feira, 5, que o jogador sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo após um entorse no treino de hoje, em Kazan.

Exames de imagem a que ele foi submetido confirmaram a lesão e constataram que o lateral não poderá se recuperar a tempo de participar de mais nenhuma partida da Copa. Caso o Brasil passe pela Bélgica, nesta sexta-feira, 6, pelas quartas de final, o próximo jogo, de semifinal, será na terça-feira, 10. A final do mundial está marcada para o dia 15 de julho.

Embora não tenha mais condições de atuar no time do técnico Tite, Danilo seguirá com a delegação brasileira na Rússia. O lateral do Manchester City já iniciou o tratamento no tornozelo com o departamento médico da seleção.

Titular da seleção brasileira na estreia na Copa da Rússia, contra a Suíça, Danilo ficou fora dos jogos contra Costa Rica, pela segunda rodada, e Sérvia, pela terceira, por uma lesão muscular na região do quadril. Ele se recuperou e ficou à disposição de Tite para a partida contra o México, pelas oitavas de final, mas Fagner, que o substituíra contra costa-riquenhos e sérvios, foi mantido na equipe titular pelo treinador.

Sem Danilo, Tite tem apenas Fagner como lateral direito de ofício entre os 23 convocados. Caso haja algum problema físico com o corintiano, ou o treinador deseje substituí-lo, uma opção seria improvisar o zagueiro Marquinhos na posição. O defensor já atuou como lateral no Paris Saint-Germain (PSG).

Além de Danilo, a seleção brasileira teve seis jogadores com problemas físicos desde que se apresentaram para a Copa do Mundo. Entre os titulares, o atacante Neymar, que passou por uma cirurgia no pé direito em março, chegou a deixar um treinamento antes da partida contra a Costa Rica, enquanto o lateral esquerdo Marcelo sofreu um espasmo muscular nas costas na partida contra a Sérvia. Fagner se apresentou à seleção com um problema muscular na coxa direita, mas foi liberado para os treinamentos ainda na Granja Comary.

Entre os reservas, o atacante Douglas Costa sofreu uma lesão muscular na partida contra a Costa Rica e foi desfalque contra Sérvia. O meio-campista Renato Augusto sentiu dores no joelho esquerdo e ficou fora dos treinamentos entre os dias 31 de maio e 6 de junho, em Londres. Ainda durante a preparação na Inglaterra, o volante Fred sofreu uma pancada no tornozelo direito durante um treino e não participou do amistoso contra a Áustria.