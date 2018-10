Icardi marca no último minuto e Inter vence clássico contra Milan

No clássico da cidade de Milão, a Internazionale recebeu o Milan, no Estádio Giuseppe Meazza, na tarde deste domingo, pela 9ª rodada do Campeonato Italiano e venceu por 1 a 0. O gol da vitória saiu dos pés do artilheiro argentino Mauro Icardi, já no final da partida.

Assim, a Inter chega aos 19 pontos, permanece na terceira colocação e diminui a distância para a líder Juventus para 6 pontos. Por outro lado, os comandados de Gennaro Gattuso estacionam na 12ª posição, com 12 pontos e chegam a quarta partida sem vencer, com três empates e uma derrota.

No último minuto da etapa final, aos 47 minutos, a equipe comandada por Luciano Spalletti marcou o gol da vitória, com Icardi. O argentino aproveitou ótimo cruzamento de Matias Vecino e cabeceou para o fundo das redes.

Na próxima rodada, a Inter de Milão visita a Lazio, no Olímpico de Roma, às 16h30 (de Brasília), no dia 29 de outubro, segunda-feira. Já o Milan recebe a Sampdoria, no San Siro, às 14h (de Brasília), no dia 28 de outubro, domingo.

Confira todos os resultados deste domingo pelo Italiano:

Frosinone 3 x 3 Empoli

Bologna 2 x 2 Torino

Chievo 1 x 5 Atalanta

Parma 0 x 2 Lazio

Fiorentina 1 x 1 Cagliari

Internazionale 1 x 0 Milan

(com Gazeta Press)