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Esporte

Por que o técnico de Lebron James na NBA assistiu a Náutico x Ceará pela Série B?

Treinador do Philadelphia 76ers acompanhou vitória dos donos da casa no Estádio dos Aflitos, em Recife

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 14h42 | Atualizado em 19 ago 2026, 14h49
Homem branco de boné preto e camisa listrada vermelha e branca sorri para selfie em campo de futebol à noite, sob chuva e luzes do estádio. Ao fundo, arquibancadas vermelhas e letreiro NÁUTICO 1901
Técnico do Philadelphia 76ers, Nick Nurse, em jogo do Náutico pela Série B (Paulo Matheus / Náutico/Divulgação)
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O jogo entre Náutico e Ceará nesta terça-feira, 18, pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão teve um espectador inusitado: Nick Nurse, técnico do time da NBA Philadelphia 76ers. O americano acompanhou das arquibancadas do Estádio dos Aflitos, em Recife, a vitória por 1 a 0 dos donos da casa.

A razão por trás do “rolê aleatório” é que Nick é casado com a pernambucana Roberta Nurse. A ex-jogadora de vôlei está com o treinador há doze anos e é atualmente treinadora de vôlei nos Estados Unidos.

Um grupo de sete pessoas, incluindo quatro crianças e três adultos, sorriem para a câmera em um vestiário de futebol. Todos vestem camisas listradas vermelhas e brancas, e alguns usam bonés vermelhos. Ao fundo, armários abertos com camisas de futebol penduradas e uma parede vermelha com texto branco e um logotipo de futebol. À direita, um banner vertical vermelho com texto branco.
Técnico do Philadelphia 76ers, Nick Nurse, e sua família em jogo do Náutico pela Série B (Paulo Matheus / Náutico/Divulgação)

Antes de assistir ao jogo, o treinador dos Sixers deu uma palestra na capital pernambucana, pela manhã, voltada para atletas e treinadores de basquete, segundo o ge.

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Junto com a família, Nick Nurse visitou as dependências do Estádio dos Aflitos, cumprimentou torcedores e depois assistiu ao jogo.

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Nas quadras da NBA, Nurse é o atual treinador do Philadelphia 76ers, equipe em que LeBron James jogará na temporada 2026/27. Além do quatro vezes campeão da NBA, o técnico conta com um time estrelado com Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey e V. J. Edgecombe. O primeiro jogo da equipe será no dia 20 de outubro, contra os atuais campeões, New York Knicks.

Na temporada 2018/19, Nurse venceu a liga de basquete americana como treinador do Toronto Raptors. Foi o primeiro e, até então, único título da equipe canadense, que venceu o Golden State Warriors nas finais, o que rendeu ao técnico o prêmio de melhor da temporada.

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Dentro do campo do Estádio dos Aflitos, o Náutico venceu com gol de Índio nos acréscimos do primeiro tempo. Os três pontos deram um respiro à equipe, que chegou aos 30 pontos. O Ceará se complicou com a derrota, ficando com 25 pontos, uma posição acima do Avaí, que abre a zona de rebaixamento, mas tem um jogo a menos e está dois pontos atrás.

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