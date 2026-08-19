Por que o técnico de Lebron James na NBA assistiu a Náutico x Ceará pela Série B?
Treinador do Philadelphia 76ers acompanhou vitória dos donos da casa no Estádio dos Aflitos, em Recife
O jogo entre Náutico e Ceará nesta terça-feira, 18, pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão teve um espectador inusitado: Nick Nurse, técnico do time da NBA Philadelphia 76ers. O americano acompanhou das arquibancadas do Estádio dos Aflitos, em Recife, a vitória por 1 a 0 dos donos da casa.
A razão por trás do “rolê aleatório” é que Nick é casado com a pernambucana Roberta Nurse. A ex-jogadora de vôlei está com o treinador há doze anos e é atualmente treinadora de vôlei nos Estados Unidos.
Antes de assistir ao jogo, o treinador dos Sixers deu uma palestra na capital pernambucana, pela manhã, voltada para atletas e treinadores de basquete, segundo o ge.
Junto com a família, Nick Nurse visitou as dependências do Estádio dos Aflitos, cumprimentou torcedores e depois assistiu ao jogo.
Técnico do @sixers, Nick Nurse, nesse momento nos Aflitos. pic.twitter.com/QNGDl2ewNY
— Hathos (@hathos_rildo) August 18, 2026
Nas quadras da NBA, Nurse é o atual treinador do Philadelphia 76ers, equipe em que LeBron James jogará na temporada 2026/27. Além do quatro vezes campeão da NBA, o técnico conta com um time estrelado com Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey e V. J. Edgecombe. O primeiro jogo da equipe será no dia 20 de outubro, contra os atuais campeões, New York Knicks.
Na temporada 2018/19, Nurse venceu a liga de basquete americana como treinador do Toronto Raptors. Foi o primeiro e, até então, único título da equipe canadense, que venceu o Golden State Warriors nas finais, o que rendeu ao técnico o prêmio de melhor da temporada.
Dentro do campo do Estádio dos Aflitos, o Náutico venceu com gol de Índio nos acréscimos do primeiro tempo. Os três pontos deram um respiro à equipe, que chegou aos 30 pontos. O Ceará se complicou com a derrota, ficando com 25 pontos, uma posição acima do Avaí, que abre a zona de rebaixamento, mas tem um jogo a menos e está dois pontos atrás.