Guia PLACAR da Libertadores 2020 chega às bancas

Chega às bancas de todo o Brasil nesta sexta-feira 13 o Guia PLACAR da Libertadores 2020. Uma tradição ao longo dos 50 anos de história da revista, a publicação traz uma análise de cada uma das 32 equipes que sonham em chegar à final no Maracanã, com seu histórico no torneio e a ficha técnica dos titulares e principais reservas.

A edição de março vem com uma novidade: três capas diferentes, uma do atual campeão Flamengo, outra com os clubes paulistas em destaque e, por fim, uma exaltando a rivalidade entre Grêmio e Internacional, que se enfrentam na competição continental pela primeira vez na história.

As páginas sobre os sete participantes brasileiros trazem também um depoimento de um ídolo histórico das equipes (clique aqui para ler as entrevistas completas com Pepe (Santos), Nunes (Flamengo), Zetti (São Paulo), Alex (Palmeiras), Cocito (Athetico), De León (Grêmio) e Tinga (Inter).

Mantendo um hábito dos últimos anos, PLACAR apresenta no Guia os seus palpites para o torneio, levando em conta não apenas a primeira fase, mas toda a competição. Confira, abaixo, o status de cada um dos clubes e compre a revista para entender nossos critérios. Boa leitura!

Palpites PLACAR Libertadores 2020:

Candidatos ao título

Flamengo

Palmeiras

River Plate

Grêmio

Inter

Corre por fora

Racing

Boca Juniors

Pode surpreender

Independiente del Valle

São Paulo

Zebra

Santos

Barcelona de Guayaquil

Universidad Católica

Nacional Uruguai

Defensa y Justicia

Libertad

Mero figurante

Athletico Paranaense

Júnior Barranquilla

Bolívar

Guaraní

Peñarol

Jorge Wilstermann

LDU

América de Cali

Olimpia

Independiente de Medellín

Saco de pancadas

Tigre

Colo Colo

Binacional

Alianza Lima

Estudiantes de Mérida

Delfín

Caracas