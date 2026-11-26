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Após a passagem de uma frente fria, o tempo melhora na Grande São Paulo e no litoral. Contudo, Rio de Janeiro e Espírito Santo enfrentam risco de temporais com mais de 100 mm de chuva, enquanto o Sul e o Centro-Oeste voltam a registrar instabilidades. Confira a previsão completa por região.

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A previsão do tempo para esta sexta-feira, 27 de novembro, indica melhora das condições em parte de São Paulo após a passagem da frente fria pelo Sudeste. A capital, a Região Metropolitana e o litoral paulista entram em um cenário de menor instabilidade, enquanto outras áreas do estado ainda podem registrar pancadas mais expressivas.

No centro-norte e no oeste paulista, a atuação de um cavado atmosférico mantém condições para chuva mais forte, com possibilidade de rajadas de vento e granizo isolado. Já na faixa leste, no litoral e no sul do estado, as temperaturas permanecem mais amenas.

No restante do Brasil, a sexta-feira terá cenários bastante distintos. Espírito Santo e Rio de Janeiro concentram os maiores riscos de chuva volumosa no Sudeste, enquanto Sul e Centro-Oeste voltam a enfrentar temporais por influência de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai. No Nordeste, o tempo seco e o calor predominam em grande parte da região.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: o oeste da região volta a ficar sob atenção com o fortalecimento das instabilidades. Há condição de perigo para temporais e chuva volumosa no oeste e sul do Paraná, oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul. Os acumulados podem ultrapassar 60 milímetros em alguns pontos, com raios e possibilidade de granizo de pequeno a médio porte.

As rajadas podem alcançar 70 km/h no oeste paranaense, em Santa Catarina e no noroeste gaúcho. Florianópolis e Porto Alegre ficam fora das áreas de maior risco, enquanto Curitiba pode registrar chuva acompanhada de descargas elétricas.

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Sudeste: Espírito Santo e Rio de Janeiro concentram as situações mais preocupantes. Na metade centro-sul capixaba, incluindo a Grande Vitória, há risco de pancadas fortes, temporais e volumes elevados. No Rio de Janeiro, a atenção fica principalmente para a Região Serrana e o extremo norte fluminense.

Os acumulados podem superar 100 milímetros em pontos do norte fluminense e do sul do Espírito Santo, incluindo Vitória. Em Minas Gerais, as instabilidades atingem o Triângulo Mineiro, oeste, noroeste, centro-sul, Zona da Mata e leste.

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Em São Paulo, o cenário melhora principalmente na capital, Região Metropolitana e litoral. No entanto, centro-norte e oeste paulista ainda podem ter pancadas mais intensas, rajadas de vento e granizo isolado.

Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul será um dos principais pontos de instabilidade. A baixa pressão sobre o Paraguai favorece chuva desde as primeiras horas do dia, com intensificação entre a tarde e a noite. O extremo sul do estado entra em condição de perigo para acumulados elevados.

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Campo Grande e cidades próximas à fronteira com o Paraguai também podem ter pancadas fortes e raios, enquanto as rajadas chegam a 70 km/h no sul sul-mato-grossense. Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal também terão áreas de instabilidade ao longo do dia.

Nordeste: o tempo firme e seco predomina em grande parte da região, principalmente no interior e no Sertão. A umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30% no leste do Maranhão, Piauí, sul do Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e norte da Bahia.

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As principais chances de chuva ficam no centro-sul do Maranhão e no litoral, com possibilidade de pancadas mais fortes entre Natal e o litoral norte de Pernambuco. No extremo sul da Bahia, a proximidade da frente fria ainda favorece chuva fraca e passageira.

Norte: o calor e a umidade mantêm a formação de pancadas de maneira irregular. A chuva ganha abrangência no norte do Amazonas, incluindo Manaus e São Gabriel da Cachoeira, além do oeste e sul de Roraima.

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Rondônia pode registrar pancadas moderadas a fortes e temporais isolados no sul do estado. No Pará, as instabilidades avançam pela região central, enquanto extremo sul paraense e sul do Tocantins podem ter chuva mais intensa.

Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 27 de novembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 18°C / 25°C



Brasília (DF): 20°C / 27°C



Curitiba (PR): 13°C / 19°C



Florianópolis (SC): 19°C / 27°C



Goiânia (GO): 21°C / 28°C



Manaus (AM): 28°C / 35°C



Porto Alegre (RS): 18°C / 27°C



Rio de Janeiro (RJ): 20°C / 25°C



Salvador (BA): 25°C / 32°C



São Paulo (SP): 16°C / 23°C

Onde estão os maiores riscos nesta sexta-feira?

O Espírito Santo e o Rio de Janeiro concentram os maiores riscos de chuva volumosa no Sudeste. A Grande Vitória, o sul capixaba e o norte fluminense podem registrar acumulados acima de 100 mm, cenário que preocupa diante dos episódios recentes de chuva intensa e enchentes.

No Sul, o alerta está voltado principalmente para oeste e sul do Paraná, oeste de Santa Catarina e noroeste gaúcho, onde podem ocorrer temporais com granizo e rajadas de até 70 km/h. No Centro-Oeste, o extremo sul de Mato Grosso do Sul também fica em condição de perigo para chuva volumosa.

Como fica o tempo em São Paulo?

A sexta-feira traz melhora das condições na capital, na Grande São Paulo e no litoral. O afastamento da frente fria reduz a instabilidade nessas áreas, enquanto as temperaturas permanecem mais amenas no leste, sul e faixa costeira do estado.

A situação muda no centro-norte e no oeste paulista, onde um cavado atmosférico ainda favorece pancadas mais intensas. Nessas áreas, não estão descartadas rajadas de vento e ocorrência isolada de granizo.