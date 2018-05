Grupo G: os convocados do Panamá para a Copa

A seleção do Panamá, comandada pelo treinador Hernán Darío Gómez, anunciou nesta segunda-feira uma pré-lista com 35 jogadores que podem participar da Copa do Mundo de 2018. Entre eles está o zagueiro Felipe Baloy, que tem passagens por Grêmio e Atlético Paranaense. Os panamenhos terão até o próximo dia 4 de junho para definir os 23 jogadores que irão defender a seleção em sua primeira aparição em uma Copa do Mundo.

Confira a pré-lista de convocados:

Goleiros

Jaime Penedo (Dinamo de Bucarest, Romênia)

José Calderón (Chorrillo)

Alex Rodríguez (Sa Francisco)

Defensores

Azmahar Ariano (Patriotas, Colômbia)

Felipe Baloy (Municipal, Guatemala)

Harold Cummings (San Jose Earthquakes, EUA)

Éric Davis (DAC Dunajská Streda, Eslováquia)

Fidel Escobar (New York Red Bulls, EUA)

Adolfo Machado (Houston Dynamo, EUA)

Michael Amir Murillo (New York Red Bulls, EUA)

Luis Ovalle (Olimpia, Honduras)

Francisco Palacios (San Francisco)

Richard Peralta (Alianza)

Román Torres (Seattle Sounders, EUA)

Meias

Ricardo Ávila (Gent, Bélgica)

Édgar Bárcenas (Cafetaleros de Tapachula, México)

Ricardo Buitrago (Municipal, Guatemala)

Miguel Camargo (San Martín, Peru)

Adalberto Carrasquilla (Tauro)

Armando Cooper (Universidad de Chile, Chile)

Aníbal Godoy (San Jose Earthquakes, EUA)

Gabriel Gómez (Atlético Bucaramanga, Colômbia)

José González (Unión Comercio, Peru)

Cristian Martínez (Columbus Crew, EUA)

Valentín Pimentel (Plaza Amador)

Alberto Quintero (Universitario, Peru)

José Luis Rodríguez (Gent, Bélgica)

Atacantes

Abdiel Arroyo (Liga Deportiva Alajuelense, Costa Rica)

Rolando Blackburn (Chorrillo)

Ismael Díaz (Deportivo de La Coruña, Espanha)

José Fajardo (Club Atlético Independiente)

Roberto Nurse (Mineros de Zacatecas, México)

Blas Pérez (Municipal, Guatemala)

Luis Tejada (Sport Boys, Peru)

Gabriel Torres (Huachipato, Chile)