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O atacante David, do Vasco, foi preso preventivamente no centro de treinamento do clube pela Justiça capixaba, em apuração sobre crime organizado. Bicampeão da Copa do Brasil, o atleta teve passagens por grandes clubes. Conheça sua trajetória no futebol e os desdobramentos do caso.

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O atacante David, do Vasco, foi preso preventivamente na manhã desta quinta-feira, 26, no centro de treinamento do clube, em cumprimento a uma determinação da Justiça do Espírito Santo. A decisão está relacionada a uma investigação sobre crime organizado e à suspeita de interferência em depoimentos de testemunhas. A defesa do jogador contestou os elementos apresentados para justificar a prisão. A medida cautelar não representa uma condenação.

David Corrêa da Fonseca, de 31 anos, conhecido popularmente como DVD, construiu uma carreira marcada por passagens por tradicionais clubes do futebol brasileiro, conquistas nacionais e períodos de superação. Nascido em 17 de outubro de 1995, em Serra, no Espírito Santo, o atacante tem como principais títulos duas edições da Copa do Brasil, conquistadas pelo Cruzeiro, em 2018, e pelo São Paulo, em 2023.

Após passar pelas categorias de base do Rio Branco-ES, David despontou profissionalmente no Vitória, em 2015. Com velocidade, força física e capacidade de atuar pelos lados do campo, o jogador ganhou espaço na equipe baiana, pela qual disputou 110 partidas, marcou 16 gols e distribuiu oito assistências, além de conquistar os campeonatos estaduais de 2016 e 2017.

Em 2018, transferiu-se para o Cruzeiro, onde conquistou dois Campeonatos Mineiros e uma Copa do Brasil. A passagem pela equipe celeste terminou com 70 partidas, quatro gols e cinco assistências. Em 2020, acertou com o Fortaleza, clube pelo qual viveu um dos períodos mais produtivos da carreira. Foram 25 gols em duas temporadas e dois títulos estaduais.

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O desempenho no futebol cearense abriu as portas do Internacional, em 2022. No ano seguinte, foi emprestado ao São Paulo, onde integrou o elenco responsável pela conquista inédita da Copa do Brasil pelo clube paulista. Em janeiro de 2024, chegou ao Vasco, inicialmente por empréstimo, sendo posteriormente adquirido em definitivo.

A trajetória no Vasco

Em sua primeira temporada em São Januário, David conquistou a titularidade e se tornou uma das principais alternativas ofensivas da equipe. O bom momento foi interrompido em setembro de 2024, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em partida contra o Cruzeiro. A lesão o afastou dos gramados por dez meses. O atacante voltou a marcar em agosto de 2025, na goleada por 6 a 0 sobre o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

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Em 2026, David recuperou espaço no elenco vascaíno, embora sem se consolidar como titular absoluto. O atacante disputou 46 partidas, sendo 21 como titular, marcou seis gols e distribuiu quatro assistências, acumulando 1.912 minutos em campo. Desde sua chegada ao clube carioca, soma 117 jogos e 15 gols.

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Todos os clubes da carreira de David

Vitória (2015 a 2017)

Cruzeiro (2018 a 2020)

Fortaleza (2020 a 2021)

Internacional (2022)

São Paulo (2023)

Vasco (desde 2024)

Títulos conquistados por David

Ao longo da carreira profissional, o atacante conquistou oito títulos, sendo dois nacionais e seis estaduais:

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Copa do Brasil: 2018 (Cruzeiro) e 2023 (São Paulo);

Campeonato Baiano: 2016 e 2017 (Vitória);

2016 e 2017 (Vitória); Campeonato Mineiro: 2018 e 2019 (Cruzeiro);

2018 e 2019 (Cruzeiro); Campeonato Cearense: 2020 e 2021 (Fortaleza).