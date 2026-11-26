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Em confronto direto contra a queda, Corinthians e Grêmio duelam em Itaquera com a mesma pontuação. Uma vitória pode selar o alívio, enquanto um tropeço aumenta o risco de rebaixamento antes da rodada final. Veja o cenário, as contas e as probabilidades de cada time escapar.

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O Corinthians recebe o Grêmio neste domingo, 29 de novembro, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto, decisivo na disputa pela permanência na Série A, terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.

O duelo coloca frente a frente duas das equipes mais tradicionais do futebol brasileiro em uma situação delicada na tabela. Após empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG na quarta-feira, 25, o Corinthians chegou aos 41 pontos e assumiu a 15ª posição. Uma vitória diante da torcida, combinada com tropeços de Internacional e Mirassol, poderá garantir a permanência do clube paulista na elite nacional.

Do outro lado, o Grêmio ganhou fôlego na disputa contra o rebaixamento ao derrotar o Santos por 2 a 0 na última rodada. O Tricolor gaúcho ocupa a 16ª colocação, também com 41 pontos, e busca a segunda vitória consecutiva para encaminhar sua permanência na primeira divisão.

Com cinco clubes ainda ameaçados pelas duas vagas restantes na zona de rebaixamento, o encontro em Itaquera ganha contornos de decisão. Um resultado negativo poderá fazer com que um dos gigantes do futebol nacional chegue à última rodada sob o risco de disputar a Série B em 2027.

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Como está a classificação dos clubes ameaçados?

14º – Botafogo: 43 pontos (saldo de -11 gols);

15º – Corinthians: 41 pontos (saldo de -2 gols);

16º – Grêmio: 41 pontos (saldo de -7 gols);

17º – Mirassol: 41 pontos (saldo de -10 gols);

18º – Internacional: 38 pontos (saldo de -8 gols). Quais são as chances de rebaixamento no Brasileirão? Segundo cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Internacional é o principal candidato ao rebaixamento, com 94,7% de probabilidade de disputar a Série B em 2027. Na sequência, aparecem Mirassol, Grêmio, Corinthians e Botafogo. Continua após a publicidade Confira as probabilidades de rebaixamento após o encerramento da 36ª rodada: Internacional: 94,7%;

Mirassol: 44,2%;

Grêmio: 32,1%;

Corinthians: 24,9%;

Botafogo: 4,1%. Continua após a publicidade Remo e Chapecoense, já matematicamente rebaixados, aparecem com 100% de probabilidade de queda. Os demais clubes da Série A não correm mais riscos.