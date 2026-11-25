Pep Guardiola afirmou que aceitaria treinar o Bahia caso trabalhasse no futebol brasileiro. Em entrevista ao ex-jogador Romário, publicada na terça-feira, 24, no canal Romário TV, no YouTube, o espanhol escolheu o Tricolor ao ser questionado sobre qual equipe gostaria de comandar no país. “Treinaria o Bahia. Não sei se tem muito dinheiro para me pagar, mas o Bahia eu treinaria”, respondeu.

Na conversa, o Guardiola também declarou: “É o time do meu coração”. Porém, admitiu que acompanha pouco o futebol brasileiro. “Não tinha tempo. Agora, um pouco mais porque tenho tempo. Mas nos últimos anos vi muito pouco. Primeiro porque não passa na Europa”, explicou.

A relação do espanhol com o Bahia passa pelo City Football Group, conglomerado que controla 90% das ações da SAF do clube. Guardiola, que atualmente atua como embaixador global do grupo, já havia demonstrado proximidade com o Tricolor em outras ocasiões. Em 2022, gravou um vídeo de incentivo aos jogadores durante a campanha de acesso à Série A. No ano seguinte, recebeu a delegação baiana em Manchester, durante a pré-temporada.

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Na semana passada, o treinador esteve em Salvador para compromissos ligados ao grupo. Visitou o centro de treinamento do Bahia, encontrou o técnico Rogério Ceni e acompanhou a derrota da equipe por 1 a 0 para o Coritiba, na Arena Fonte Nova, em 21 de novembro. Durante a passagem pela capital baiana, também participou de uma roda de samba no Pelourinho e encontrou o cantor Gilberto Gil, torcedor do clube.

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Apesar da declaração afetuosa, não há indicação de negociação para que Guardiola assuma o comando do Bahia. O espanhol está atualmente sem clube: ele deixou o comando do Manchester City em maio, depois de dez anos à frente da equipe inglesa. Guardiola chegou a revelar que recebeu um convite para treinar a seleção italiana, mas recusou a proposta porque precisava de um período de descanso. Em entrevista a Romário, porém, afirmou que seu próximo objetivo de carreira é comandar uma seleção nacional.