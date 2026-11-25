Heróis a caminho da final da Copa Libertadores, o uruguaio Fernando Muslera e o brasileiro Carlos Miguel protagonizam, neste sábado, 28, um duelo de goleiros que buscam redenção defendendo as metas de Estudiantes de La Plata e Palmeiras.

Muslera, de 40 anos e com a aposentadoria no horizonte, deixa para trás, no gol do Estudiantes, uma Copa do Mundo de pesadelo com a seleção do Uruguai, na qual, com falhas graves, acabou prejudicando a ‘Celeste’. Com uma atuação monumental nas penalidades, o veterano goleiro conduziu o time argentino a eliminar o atual campeão Flamengo nas semifinais continentais.

Por sua vez, após ser alvo de críticas por falhas anteriores, Carlos Miguel se destacou como o grande nome do ‘Verdão’ nas disputas de pênaltis contra a LDU, nas quartas de final, e diante do Fluminense, nas semifinais.

Conquistar a Libertadores no estádio Centenário, em Montevidéu, representa para ambos a oportunidade de encerrar, com chave de ouro, um ano de 2026 marcado por altos e baixos.

Provável aposentadoria

“É o futebol em si, é a própria vida: cair e se levantar”, disse o técnico do Estudiantes, Alexander Medina, ao elogiar o trabalho de Muslera em declarações à Confederação Sul-Americana de Futebol.

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Após uma enxurrada de críticas em seu quinto Mundial defendendo o Uruguai, devido a falhas que custaram aos uruguaios uma eliminação precoce na fase de grupos, o goleiro encontrou a redenção na Libertadores.

“O futebol sempre te dá outra chance”, comemorou Muslera, após defender as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique na disputa de pênaltis, garantindo aos argentinos a vaga na final ao eliminar o Flamengo, em pleno Maracanã.

Meses atrás, quando as duas equipes se enfrentaram na fase de grupos, o goleiro cometeu um erro na saída de bola, que Pedro aproveitou para marcar. Na ocasião, o time carioca venceu por 1 a 0.

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“Ele teve azar. Sofremos um gol e perdemos a partida. Tempos depois, ele é o herói e o grande nome do Estudiantes de La Plata”, elogiou Medina.

A imprensa levantou a possibilidade de uma aposentadoria após a final deste sábado.

“Ao lado da Copa América de 2011 (conquistada pela seleção do Uruguai), a final da Libertadores é o título mais importante que vou disputar”, disse Muslera à ESPN.

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“Eu já sei o que vai acontecer”, acrescentou, ao ser questionado sobre seu futuro, sem dar pistas.

Na sombra de Weverton

Carlos Miguel já disputou a final da Libertadores no ano passado, em Lima, partida que o Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Flamengo.

O goleiro, de 2,04 m de altura e 28 anos, assumiu a titularidade na reta final da temporada devido a lesões de Weverton, após chegar à equipe vindo do Nottingham Forest, da Inglaterra.

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Em 2026, com Weverton no Grêmio, Carlos Miguel assumiu a responsabilidade em tempo integral, e suas atuações decisivas no cenário internacional transformaram dúvidas em elogios.

“É preciso ter personalidade, caráter, e aprender com os erros”, disse seu técnico, o português Abel Ferreira.

A defesa que fez no chute de Nonato, durante a disputa de pênaltis que garantiu a classificação para a final da competição, foi “a mais marcante” de sua carreira, reconheceu o próprio Carlos Miguel.

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Ele também brilhou na Copa do Brasil, em outra disputa de penalidades na qual o Palmeiras venceu o Vasco, avançando para a final do dia 6 de dezembro contra o Grêmio.

Afinal, não é nada fácil substituir Weverton, o goleiro mais vitorioso da história do clube, com 12 troféus, incluindo dois títulos da Libertadores, conquistados em 2020 e 2021.

Ao mesmo tempo, Carlos Miguel busca chamar a atenção de Carlo Ancelotti na reconstrução da seleção brasileira após o fracasso na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

Um dos focos de Ancelotti está justamente na posição de goleiro, de olho na sucessão de Alisson e do próprio Weverton.

Carlos Miguel, que ainda não estreou pela Seleção, disputou 35 partidas este ano no Brasileirão, mantendo a meta invicta em 15 delas, embora com o ponto negativo de que o título do campeonato acabou ficando com o Flamengo. Ele tem contrato com o Palmeiras até julho de 2030.

(Com AFP)