O Vasco da Gama publicou uma nota após se envolver em uma situação problemática fora de campo com a prisão do atacante David nesta quinta-feira, 26. A equipe estava se preparando para os próximos compromissos da temporada quando foi surpreendida pela presença de agentes no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa, que cumpriam um mandado de prisão contra o jogador por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e coação.

“Desde que tomou conhecimento da situação, o clube colocou seu Departamento Jurídico à disposição do atleta e acompanha o caso atentamente, aguardando os desdobramentos e a conclusão dos trâmites legais pelas autoridades competentes. Em respeito ao devido processo legal e à apuração dos fatos, o Vasco da Gama não fará, neste momento, comentários adicionais sobre o caso”, disse o clube.

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