Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

Em meio à Data Fifa, o mercado do futebol feminino brasileiro segue aquecido, com os clubes de olho na temporada de 2027. Uma das movimentações mais interessantes é o acerto de Rosana Augusto com o Cruzeiro.

Campeã do Paulistão Feminino de 2025 pelo Palmeiras, após superar o Corinthians na final por 5 a 2 no placar agregado, e também vencedora da Copa do Brasil Feminina pelo clube alviverde, a treinadora tem um acordo verbal com a equipe mineira para as temporadas de 2027 e 2028. Em entrevista à Samuca TV, Rosana afirmou que aguarda a assinatura do contrato ainda nesta semana.

Rosana Augusto tem uma trajetória marcante no futebol feminino brasileiro. Como jogadora, foi um dos grandes nomes da lateral esquerda da seleção brasileira. Disputou quatro edições dos Jogos Olímpicos e conquistou duas medalhas de prata, em Atenas (2004) e Pequim (2008). Também participou das edições de Sydney (2000) e Londres (2012).

A trajetória de Rosana Augusto como treinadora

Após encerrar a carreira como jogadora no Palmeiras, Rosana Augusto assumiu seu primeiro trabalho como treinadora de uma equipe profissional no Athletico Paranaense. Logo em sua temporada de estreia, conquistou o Campeonato Paranaense de 2021.

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No início de 2022, assumiu o comando do Red Bull Bragantino. Em 2023, conduziu as Bragantinas ao título do Campeonato Brasileiro Feminino A2, garantindo o retorno da equipe à elite da modalidade.

No fim de 2023, assumiu o comando da seleção brasileira feminina sub-20. Em 2024, levou o Brasil à conquista invicta do Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20.

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Em 2025, à frente do Flamengo, conquistou o título da Copa Rio Feminina logo em sua estreia no comando da equipe rubro-negra.

Campeã por todas as equipes que comandou, Rosana possui as licenças A e B da CBF, além da licença C da UEFA.

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Em poucos anos de carreira como treinadora, Rosana Augusto vem se consolidando como um dos nomes mais promissores do futebol feminino brasileiro. Com trabalhos consistentes e conquistas importantes no currículo, a profissional tem a oportunidade de alçar voos ainda maiores à frente do Cruzeiro em 2027.

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