Haas confirma parceiro de Rafa Câmara para 2027 e completa grid da F1; confira os pilotos
Ollie Bearman renova contrato com equipe americana para próxima temporada
A Haas confirmou nesta quinta, 26, o piloto Ollie Bearman para a temporada de 2027 da Fórmula 1. O inglês renovou seu contrato e será companheiro de equipe do brasileiro Rafael Câmara. Com o anúncio, o grid da F1 do próximo ano está completo com os 22 pilotos divulgados pelas 11 equipes.
Em comunicado divulgado pela Haas, Bearman afirmou: “Não é segredo que estou muito feliz por continuar na TGR Haas F1 Team em 2027.”
O inglês de 21 anos estreou como piloto titular na F1 em 2025 pela Haas. Desde então, são 48 corridas pela equipe e 71 pontos marcados. Seu melhor resultado foi um quarto lugar do GP do México em 2025. Nesta temporada, sua melhor marca foi um quinto lugar no GP da China.
“Esta equipe teve um papel fundamental no meu desenvolvimento, e sempre senti um enorme apoio e confiança por parte de todos aqui. Temos grandes ambições de continuar avançando, e estou animado para liderar esse trabalho, dando continuidade ao que já conquistamos e buscando ainda mais juntos. Ainda temos assuntos inacabados”, completou o piloto.
Ayao Komatsu, chefe de equipe, descreveu como “natural” a decisão por manter Bearman como piloto da Haas.
“Acompanhamos seu crescimento, seu comprometimento e a qualidade que ele agrega à equipe, tanto dentro quanto fora das pistas. Ele tem uma ética de trabalho extraordinária e um forte desejo de evoluir, tanto individualmente quanto junto à equipe. Na minha opinião, não há pessoa melhor para liderar este time rumo ao futuro. A TGR Haas F1 Team conta com uma das duplas de pilotos mais empolgantes do grid, e estou ansioso para ver Ollie continuar evoluindo e brilhando ao lado desta equipe incrível”, disse Komatsu em comunicado.
Ao lado de Bearman, Rafael Câmara fará sua estreia como piloto titular da F1 em 2027. O brasileiro de 21 anos participou de corridas pela equipe americana em São Paulo e Las Vegas, e deve completar a temporada pilotando no GP do Catar e de Abu Dhabi, no lugar de Esteban Ocon, dispensado pela Haas.
Ao disputar as últimas corridas desta temporada da F1, o pernambucano abre mão da disputa do título da F2, pois ficará de fora das duas etapas restantes. Ele é líder da classificação, sete pontos à frente do segundo colocado.
Grid completo
Com a confirmação de Bearman, o grid da Fórmula 1 está completo para a temporada de 2027. Confira todos os pilotos:
- Mercedes – Kimi Antonelli e George Russell
- Ferrari – Lewis Hamilton e Charles Leclerc
- Red Bull – Max Verstappen e Isack Hadjar
- McLaren – Lando Norris e Oscar Piastri
- Racing Bulls – Liam Lawson e Arvid Lindblad
- Alpine – Pierre Gasly e Franco Colapinto
- Haas – Oliver Bearman e Rafael Câmara
- Audi – Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto
- Williams – Carlos Sainz e Alexander Albon
- Aston Martin – Fernando Alonso e Lance Stroll
- Cadillac – Sergio Pérez e Valtteri Bottas