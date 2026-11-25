Lille x Bayern de Munique na Liga dos Campeões: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 25, pela quinta rodada da fase de liga
O Lille recebe o Bayern de Munique nesta quarta-feira, 25, às 17h (horário de Brasília), no Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d’Ascq, na França, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
Na 35ª e penúltima colocação, com apenas um ponto conquistado em quatro partidas, o Lille busca sua primeira vitória na competição para manter vivas as chances de classificação aos playoffs das oitavas de final. Comandada por Davide Ancelotti, ex-Botafogo, a equipe francesa acumula três derrotas e um empate na Champions. Apesar da campanha negativa no torneio continental, o Lille ocupa a terceira colocação do Campeonato Francês, com 21 pontos em 11 rodadas. A equipe chega pressionada após a derrota por 1 a 0 para o Lyon, no último sábado, e terá o desfalque do zagueiro Tanguy Nianzou, lesionado.
Já o Bayern de Munique entra em campo na 13ª colocação, com oito pontos conquistados em quatro partidas, e busca uma vitória para se aproximar dos oito primeiros colocados, que garantem classificação direta às oitavas de final. Sob o comando de Vincent Kompany, a equipe alemã segue invicta na competição, com duas vitórias e dois empates, e chega embalada pelo triunfo por 2 a 0 sobre o Atlético de Madrid, fora de casa, na rodada anterior. Os bávaros, porém, enfrentam uma série de problemas físicos no elenco. Harry Kane está fora após sofrer uma lesão ligamentar no tornozelo, enquanto Michael Olise também desfalca a equipe por um problema no pé. O confronto também marca o reencontro de Davide Ancelotti com o clube alemão, onde trabalhou como auxiliar de seu pai, Carlo Ancelotti, entre 2016 e 2017.
Lille e Bayern de Munique já se enfrentaram duas vezes na história da Liga dos Campeões, com duas vitórias alemãs. Os confrontos aconteceram na fase de grupos da temporada 2012/13, quando o Bayern venceu por 1 a 0, na França, e goleou por 6 a 1, na Alemanha.
Onde assistir a Lille x Bayern de Munique ao vivo?
A partida entre Lille e Bayern de Munique terá transmissão ao vivo do Space, da TNT Sports Brasil, pelo YouTube, e da HBO Max. O confronto acontece nesta quarta-feira, 25, às 17h (horário de Brasília), no Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d’Ascq, na França, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.
Prováveis escalações:
Lille: Berke Özer; Goffi, Nathan Ngoy, Alexsandro e Romain Perraud; Benjamin André e Nabil Bentaleb; Ethan Mbappé, Ngal’ayel Mukau e Hákon Haraldsson; Ayase Ueda. Técnico: Davide Ancelotti.
Bayern de Munique: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Josip Stanišić; Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović; Binder, Tom Bischof e Nathaniel Brown; Lennart Karl. Técnico: Vincent Kompany.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Marco Guida (Itália);
- Assistentes: Giorgio Peretti (Itália) e Giuseppe Perrotti (Itália);
- Quarto árbitro: Fabio Maresca (Itália);
- VAR: Daniele Chiffi (Itália);
- AVAR: Marco Di Bello (Itália).