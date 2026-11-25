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Sporting e Manchester United duelam nesta quarta-feira pela Champions League em Lisboa. O confronto marca a estreia de Paulo Fonseca no torneio pelo time luso e o reencontro de Bruno Fernandes com o ex-clube, em meio a momentos opostos na temporada. Saiba onde assistir e as escalações.

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O Sporting recebe o Manchester United nesta quarta-feira, 25, às 17h (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

Na décima colocação, com nove pontos conquistados em quatro partidas, o Sporting busca uma vitória para entrar na zona de classificação direta às oitavas de final. Comandada por Paulo Fonseca, que substituiu Rui Borges, a equipe portuguesa soma três vitórias e uma derrota na competição e chega embalada por cinco triunfos consecutivos, considerando todos os torneios. Os Leões venceram o Shakhtar Donetsk por 1 a 0, fora de casa, na rodada anterior da Champions, e golearam o União da Serra por 4 a 0, pela Taça de Portugal. A equipe terá os desfalques de Zeno Debast e Nuno Santos, que seguem em recuperação de problemas físicos. O confronto também marca a estreia de Paulo Fonseca na Liga dos Campeões como treinador do Sporting.

Já o Manchester United entra em campo na 17ª colocação, com seis pontos conquistados em quatro partidas, e busca uma vitória para se aproximar dos oito primeiros colocados. Sob o comando de Mauricio Pochettino, que assumiu recentemente a equipe, os Red Devils atravessam um momento de instabilidade e chegam pressionados após a goleada sofrida por 4 a 0 para o Liverpool, em Anfield, pela Premier League. Apesar da fase negativa no Campeonato Inglês, o United venceu a Roma por 3 a 2 na rodada anterior da Champions. A equipe terá desfalques importantes, como Matheus Cunha, suspenso, além de Manuel Ugarte, Benjamin Šeško e Carlos Baleba, lesionados. O confronto também representa um reencontro especial para Bruno Fernandes, que defendeu o Sporting entre 2017 e 2020, antes de se transferir para o clube inglês.

Sporting e Manchester United já se enfrentaram quatro vezes na história das competições europeias, com três vitórias inglesas e um triunfo português. No encontro último encontro, disputado em novembro de 2007, o United venceu por 2 a 1, em Old Trafford, pela fase de grupos da Liga dos Campeões, com gol decisivo de Cristiano Ronaldo, revelado pelo clube português. O duelo desta quarta-feira será o primeiro confronto oficial entre as equipes em 19 anos.

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Onde assistir a Sporting x Manchester United ao vivo?

A partida entre Sporting e Manchester United terá transmissão exclusiva da HBO Max. O confronto acontece nesta quarta-feira, 25, às 17h (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

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Prováveis escalações:

Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Sergi Altimira e Silas Andersen; Geny Catamo, Rodrigo Zalazar e Nestory Irankunda; Luis Suárez. Técnico: Paulo Fonseca.

Manchester United: Senne Lammens; Leny Yoro, Harry Maguire e Lisandro Martínez; Diogo Dalot, Kobbie Mainoo, Youri Tielemans e Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo e Bruno Fernandes; Joshua Zirkzee. Técnico: Mauricio Pochettino.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia);

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (Polônia) e Adam Kupsik (Polônia);

Quarto árbitro: Wojciech Myć (Polônia);

VAR: Piotr Lasyk (Polônia);

AVAR: Christian Dingert (Alemanha).