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David, atacante do Vasco, e Hayner, do Vila Nova, foram presos preventivamente em operação que apura tráfico de armas, drogas e lavagem de dinheiro. Ambos são acusados de tentar coagir testemunhas. Entenda os detalhes da investigação e os posicionamentos oficiais dos clubes.

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O jogador David Corrêa da Fonseca, apelidado de DVD, do Vasco, foi preso na manhã desta quinta, 26, no CT do clube em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O atleta é alvo de um mandado de prisão preventiva expedido em uma investigação que apura crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro. Policiais da 14ª DP, do Leblon, participaram da prisão. O jogador Hayner William Monjardim Cordeiro do Vila Nova, em Goiás, também foi preso preventivamente.

A decisão assinada às 9h08 da manhã é da juíza Cristina Eller Pimenta Barreto da 5ª Vara Criminal da Serra, no Espírito Santo. O mandado de prisão foi expedido às 9h14, segundo o UOL, que teve acesso ao documento.

Os jogadores teriam interferido na investigação da Operação “A Tropa” que apura crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro. Segundo a decisão, David e Hayner ofereceram dinheiro a testemunhas, tentaram convencê-las a mudar depoimentos e cogitaram usar violência contra uma delas.

Em nota enviada à imprensa, o Vasco confirmou a prisão do seu atleta e que “acompanha atentamente o caso”, mas que não fará comentários adicionais “em respeito ao devido processo legal e à apuração dos fatos”.

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O Vila Nova se pronunciou nas redes sociais e afirmou que Hayner se apresentou às autoridades competentes ao tomar conhecimento da decisão da prisão. Segundo o comunicado, o atleta “manifesta o entendimento de que a medida possui caráter sensacionalista, com o objetivo de desestabilizar o clube em um momento de importante decisão em sua história”.

Confira a nota do Vasco na íntegra:

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“O Vasco da Gama informa que o atleta David foi conduzido, na manhã desta quinta-feira (26), à delegacia em razão do cumprimento de mandado judicial.

Desde que tomou conhecimento da situação, o clube colocou seu Departamento Jurídico à disposição do atleta e acompanha o caso atentamente, aguardando os desdobramentos e a conclusão dos trâmites legais pelas autoridades competentes.

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Em respeito ao devido processo legal e à apuração dos fatos, o Vasco da Gama não fará, neste momento, comentários adicionais sobre o caso.”

Confira a nota do Vila Nova na íntegra:

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“O Vila Nova Futebol Clube informa que o atleta Hayner foi alvo de mandado de prisão preventiva expedido no curso da Operação A Tropa da Polícia Civil do Espírito Santo.

Logo após tomar conhecimento da medida, o jogador prontificou-se a se apresentar às autoridades competentes, comparecendo acompanhado de advogado do clube.

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O atleta reafirma sua inocência e manifesta o entendimento de que a medida possui caráter sensacionalista, com o objetivo de desestabilizar o clube em um momento de importante decisão em sua história.

O Vila Nova Futebol Clube acompanha o caso e reitera seu compromisso com a transparência e o respeito às autoridades competentes.“