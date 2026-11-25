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Karoline Lima revelou como a filha, Cecília, reagiu com surpreendente tranquilidade ao saber do término de seu noivado com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. Confira os detalhes do relato da influenciadora sobre a conversa com a pequena.

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Karoline Lima se surpreendeu com a maneira como a filha, Cecília, de 4 anos, reagiu ao descobrir o fim do relacionamento da influenciadora com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo.

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Em uma publicação nas redes sociais, Karoline contou que sempre preferiu não comentar com a filha sobre os rompimentos e justificava a ausência dizendo que o jogador estava viajando ou ocupado. “Dessa vez, eu contei e ela me surpreendeu. Porque eu sempre soube do apego e achei que ela ia se importar muito mais do que se importou”, relatou.

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A reação da pequena, no entanto, foi tranquila. “Quando eu falei para ela, ela disse assim: ‘Ah, tá bom, mamãe. Vamos brincar, vamos para a praia’”, contou, aos risos.

Karoline anunciou o fim do noivado com Léo Pereira no início de novembro. Na ocasião, ela negou traição e afirmou que a decisão de terminar partiu dela, pois suas expectativas em relação ao relacionamento não estavam sendo correspondidas. Os dois estavam juntos desde o fim de 2023 e ficaram noivos em julho de 2026. Cecília é fruto do antigo relacionamento da influenciadora com o jogador Éder Militão e tinha uma relação próxima com Léo.

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