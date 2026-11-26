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A duas rodadas do fim do Brasileirão, Internacional, Grêmio, Corinthians, Botafogo e Mirassol travam disputa dramática contra duas vagas no Z4. Com confrontos diretos e o Colorado em situação crítica, confira as contas e o que cada clube precisa para garantir a permanência na Série A.

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A duas rodadas do fim do Campeonato Brasileiro de 2026, a luta contra o rebaixamento promete fortes emoções. Internacional, Grêmio, Corinthians, Botafogo e Mirassol disputam a permanência na elite do futebol nacional. Com Remo e Chapecoense já matematicamente rebaixados, os cinco clubes tentam escapar das duas vagas restantes na zona da degola.

O empate por 1 a 1 entre Corinthians e Atlético-MG, na quarta-feira, 25, no encerramento da 36ª rodada, tirou o clube paulista do Z4 e empurrou o Mirassol para a zona de rebaixamento. O resultado também confirmou a permanência de Vitória e São Paulo na primeira divisão. Entre os ameaçados, apenas o Internacional não depende exclusivamente dos próprios resultados para evitar a queda.

Os confrontos diretos terão papel determinante na definição dos rebaixados. O Grêmio enfrentará Corinthians e Mirassol nas duas últimas rodadas, enquanto o Botafogo tem a situação mais confortável entre os cinco concorrentes. A pontuação de 45 pontos garante a permanência nesta edição do campeonato.

Como está a classificação dos clubes ameaçados?

14º – Botafogo: 43 pontos (saldo de -11 gols);

15º – Corinthians: 41 pontos (saldo de -2 gols);

16º – Grêmio: 41 pontos (saldo de -7 gols);

17º – Mirassol: 41 pontos (saldo de -10 gols);

18º – Internacional: 38 pontos (saldo de -8 gols). Continua após a publicidade

O que o Internacional precisa para escapar do rebaixamento?

A goleada por 5 a 2 sofrida diante do Vitória, em pleno Beira-Rio, deixou o Internacional em situação dramática. Com 38 pontos, o Colorado está a três do primeiro clube fora da zona de rebaixamento e, mesmo que vença seus dois compromissos restantes, precisará de uma combinação de resultados para permanecer na primeira divisão.

Caso conquiste seis pontos, o Inter chegará aos 44 e precisará superar pelo menos dois dos quatro concorrentes diretos. Com apenas uma vitória e um empate, a situação se torna ainda mais complicada. Existe também uma possibilidade de permanência com 41 pontos, desde que Corinthians e Mirassol percam seus dois jogos e o Colorado leve vantagem nos critérios de desempate. Se não vencer nenhuma das partidas restantes, estará rebaixado.

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Jogos restantes do Internacional:

29/11 – Internacional x Red Bull Bragantino;

02/12 – Cruzeiro x Internacional. Continua após a publicidade

O que o Grêmio precisa para escapar do rebaixamento?

A vitória por 2 a 0 sobre o Santos na última rodada devolveu ao Grêmio a possibilidade de decidir seu futuro sem depender de outros resultados. O Tricolor gaúcho terá dois confrontos diretos pela permanência, contra Corinthians e Mirassol, e precisa conquistar quatro dos seis pontos disponíveis para eliminar qualquer risco de queda.

Com uma vitória e uma derrota, o Grêmio chegará aos 44 pontos e poderá depender dos resultados dos concorrentes e dos critérios de desempate. Dois empates ou uma campanha inferior obrigarão os gremistas a torcer por tropeços dos adversários.

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Jogos restantes do Grêmio:

29/11 – Corinthians x Grêmio;

02/12 – Grêmio x Mirassol. Continua após a publicidade De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

O que o Corinthians precisa para escapar do rebaixamento?

Embora tenha a mesma pontuação de Grêmio e Mirassol, o Corinthians possui uma vantagem importante na disputa pela permanência: o melhor saldo de gols entre os cinco clubes ameaçados. O calendário também é, em tese, favorável ao Timão, que enfrentará o já rebaixado Remo na última rodada.

Uma vitória e um empate serão suficientes para garantir a permanência do clube paulista na Série A. Caso conquiste apenas três pontos, o Corinthians poderá depender de tropeços dos adversários. A vantagem no saldo de gols, entretanto, poderá ser determinante em caso de igualdade na classificação final.

Jogos restantes do Corinthians:

29/11 – Corinthians x Grêmio;

02/12 – Remo x Corinthians.

O que o Botafogo precisa para escapar do rebaixamento?

Com 43 pontos, o Botafogo apresenta a situação mais confortável entre os cinco clubes ameaçados. O Alvinegro carioca precisa de apenas uma vitória nas duas rodadas restantes para garantir sua permanência na elite do futebol brasileiro. Dois empates também serão suficientes.

Caso conquiste apenas um ponto, o Botafogo poderá depender de outros resultados. O principal problema da equipe carioca é o saldo negativo de 11 gols, o pior entre os cinco concorrentes diretos. Mesmo que perca seus dois compromissos, o clube ainda terá possibilidades de escapar do rebaixamento.

Jogos restantes do Botafogo:

28/11 – Botafogo x Bahia;

02/12 – Santos x Botafogo.

O que o Mirassol precisa para escapar do rebaixamento?

A derrota por 1 a 0 para o Fluminense, aliada aos resultados de Grêmio e Corinthians, colocou o Mirassol na zona de rebaixamento. O clube do interior paulista soma 41 pontos, mas aparece atrás dos dois gigantes por conta do saldo negativo de dez gols.

Apesar da situação delicada, o Leão Caipira ainda depende exclusivamente dos próprios resultados para permanecer na Série A. Uma vitória e um empate nos dois compromissos restantes serão suficientes para garantir a permanência. Caso conquiste apenas três pontos, a equipe poderá depender de tropeços dos concorrentes.

O confronto direto contra o Grêmio, em Porto Alegre, na última rodada, poderá se transformar em uma decisão pela sobrevivência na primeira divisão. Antes disso, o Mirassol terá a oportunidade de somar pontos diante do Athletico-PR, em casa.

Jogos restantes do Mirassol:

29/11 – Mirassol x Athletico-PR;

02/12 – Grêmio x Mirassol.

Quais são as chances de rebaixamento no Brasileirão?

Segundo cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Internacional é o principal candidato ao rebaixamento, com 94,7% de probabilidade de disputar a Série B em 2027. Na sequência, aparecem Mirassol, Grêmio e Corinthians. O Botafogo, por sua vez, apresenta a situação menos preocupante entre os cinco clubes ameaçados.

Confira as probabilidades de rebaixamento após o encerramento da 36ª rodada:

Internacional: 94,7%;

Mirassol: 44,2%;

Grêmio: 32,1%;

Corinthians: 24,9%;

Botafogo: 4,1%.

Remo e Chapecoense, já matematicamente rebaixados, aparecem com 100% de probabilidade de queda. Os demais clubes da Série A não correm mais riscos.

Grêmio e Internacional podem ser rebaixados juntos?

A possibilidade de um rebaixamento simultâneo de Grêmio e Internacional é real. Os dois maiores clubes do Rio Grande do Sul jamais disputaram juntos a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas chegam à reta final da competição ameaçados por um desfecho inédito.

Enquanto o Colorado depende de uma combinação de resultados para permanecer na elite, o Tricolor gaúcho tem a vantagem de decidir seu futuro em dois confrontos diretos, contra Corinthians e Mirassol.

Independentemente dos resultados das duas últimas rodadas, o Brasileirão de 2026 terminará com pelo menos um gigante do futebol nacional rebaixado. Mesmo que o Mirassol não consiga escapar da degola, um dos quatro grandes clubes envolvidos na disputa terá de amargar a queda para a segunda divisão.