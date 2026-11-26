Jogos de hoje, quinta, 26 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Milan, Juventus e Benfica agitam a Liga Europa; São Paulo x Remo movimenta o Brasileirão
A quinta-feira, 26 de novembro, será marcada por uma programação intensa no futebol brasileiro e internacional, com destaque para a quinta rodada da fase de liga da Europa League e a quarta rodada da Conference League. As competições continentais reúnem clubes tradicionais em confrontos importantes para a classificação, enquanto o Campeonato Brasileiro avança em sua reta final. O calendário também reserva espaço para a Copa do Mundo Sub-17 e outras competições nacionais.
A programação começa às 12h, com Marrocos x Espanha, pela Copa do Mundo Sub-17. O confronto coloca frente a frente duas seleções que buscam avançar na competição de base. Às 12h30, Kairat Almaty x Mjällby abre a agenda da Conference League, enquanto o futebol saudita também entra em campo ao longo da tarde.
Na Europa, a Europa League começa às 14h45, com oito confrontos simultâneos. Olympiacos x Milan é uma das principais atrações, colocando o clube italiano diante de um adversário que costuma oferecer dificuldades em seus domínios. No mesmo horário, Viktoria Plzen x Benfica movimenta a competição.
Ainda às 14h45, Celta de Vigo x Bournemouth e Dínamo Zagreb x Bayer Leverkusen prometem disputas equilibradas. A rodada também terá Olympique de Marseille x Levski Sofia, Besiktas x Hapoel Beer Sheva, RB Salzburg x Ararat Armenia e Union Saint-Gilloise x Lech Poznan.
A Conference League também movimenta a tarde, com destaque para Hearts x Monaco e Ajax x Thun, às 14h45. No mesmo horário, Brighton x Universitatea Craiova coloca uma equipe inglesa diante de um adversário romeno, enquanto outros confrontos completam a rodada da competição.
O principal bloco da noite europeia acontece às 17h, com dez partidas pela Europa League. Juventus x Omonia Nicosia é um dos destaques, com os italianos buscando aproveitar o mando de campo. No mesmo horário, Crystal Palace x Real Sociedad, Lyon x Lillestrøm e NEC Nijmegen x Rennes também chamam a atenção.
A programação continental ainda terá Torreense x Celtic, Hoffenheim x Sturm Graz e Sparta Praga x AZ Alkmaar, além de compromissos pela Conference League. Entre eles, Braga x KuPS, às 17h.
No futebol brasileiro, o principal destaque acontece às 20h, com São Paulo x Remo, no Morumbis, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 26 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Copa do Mundo Sub-17
- 12h00 – Marrocos x Espanha – CazéTV
UEFA Conference League – 4ª rodada
- 12h30 – Kairat Almaty x Mjällby – CazéTV
- 14h45 – Ajax x Thun – CazéTV
- 14h45 – Brighton x Universitatea Craiova – CazéTV
- 14h45 – Brann x AGF – CazéTV
- 14h45 – Egnatia x Lincoln Red Imps – CazéTV
- 14h45 – Hearts x Monaco – CazéTV
- 14h45 – Iberia Tbilisi x Getafe – CazéTV
- 14h45 – Jablonec x Lugano – CazéTV
- 14h45 – Kauno Zalgiris x Riga – CazéTV
- 17h00 – Borac Banja Luka x Atalanta – CazéTV
- 17h00 – Braga x KuPS – CazéTV
- 17h00 – CSKA Sofia x Trabzonspor – CazéTV
- 17h00 – Freiburg x Twente – CazéTV
Campeonato Saudita
- 14h30 – Al Faisaly x Al Diriyah – Canal GOAT e BandSports
UEFA Europa League – 5ª rodada
- 14h45 – Olympiacos x Milan – CazéTV
- 14h45 – Viktoria Plzen x Benfica – CazéTV
- 14h45 – Celta de Vigo x Bournemouth – CazéTV
- 14h45 – Dínamo Zagreb x Bayer Leverkusen – CNN Esportes (YouTube)
- 14h45 – Olympique de Marseille x Levski Sofia – CazéTV
- 14h45 – Besiktas x Hapoel Beer Sheva – CazéTV
- 14h45 – RB Salzburg x Ararat Armenia – CazéTV
- 14h45 – Union Saint-Gilloise x Lech Poznan – CazéTV
- 17h00 – Juventus x Omonia Nicosia – CazéTV
- 17h00 – Crystal Palace x Real Sociedad – CazéTV
- 17h00 – Lyon x Lillestrøm – CazéTV
- 17h00 – NEC Nijmegen x Rennes – CazéTV
- 17h00 – Torreense x Celtic – CazéTV
- 17h00 – Hoffenheim x Sturm Graz – CazéTV
- 17h00 – Sparta Praga x AZ Alkmaar – CazéTV
- 17h00 – Sunderland x Jagiellonia – CazéTV
- 17h00 – Ferencváros x Celje – CazéTV
- 17h00 – OFI Creta x Anderlecht – CazéTV
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série A
- 20h00 – São Paulo x Remo – Premiere