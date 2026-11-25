Sabah x Barcelona na Liga dos Campeões: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 25, pela quinta rodada da fase de liga
O Sabah recebe o Barcelona nesta quarta-feira, 25, às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
Na 31ª colocação, com três pontos conquistados em quatro partidas, o Sabah busca uma vitória para se aproximar da zona de classificação aos playoffs das oitavas de final. Comandada por Valdas Dambrauskas, a equipe azerbaijana disputa a fase principal da Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história e acumula uma vitória e três derrotas na competição. O time conquistou seu único triunfo diante do Slavia Praga, por 2 a 0, mas foi derrotado por Manchester United, Borussia Dortmund e Viking. Apesar da campanha irregular no torneio continental, o Sabah chega embalado pela goleada por 5 a 1 sobre o Sumqayit, pelo Campeonato do Azerbaijão.
Já o Barcelona entra em campo na quinta colocação da Champions League, com nove pontos, e busca uma vitória para permanecer entre os oito primeiros colocados, que garantem classificação direta às oitavas de final. Sob o comando de Hansi Flick, a equipe espanhola soma três vitórias e uma derrota na competição e chega embalada pelo triunfo por 3 a 0 sobre o Aston Villa, na rodada anterior. Líder do Campeonato Espanhol, com 36 pontos, o Barça atravessa uma sequência de quatro vitórias consecutivas, sendo a mais recente por 3 a 2 sobre o Villarreal, de virada. Os catalães terão os desfalques de Lamine Yamal, Rodri e Andreas Christensen, lesionados.
O confronto desta quarta-feira será o primeiro encontro oficial entre os clubes e marcará também a estreia dos catalães diante de uma equipe do Azerbaijão.
Onde assistir a Sabah x Barcelona ao vivo?
A partida entre Sabah e Barcelona terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. O confronto acontece nesta quarta-feira, 25, às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.
Prováveis escalações:
Sabah: Pokatilov; Zedadka, Solvet, Erivaldo Almeida e Puchacz; Rakhmonaliev e Lepinjica; Nwachukwu, Khaybulayev e Mickels; Mbina. Técnico: Valdas Dambrauskas.
Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Marc Bernal, Pedri e Fermín López; Karim Adeyemi, Raphinha e Anthony Gordon. Técnico: Hansi Flick.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Nicholas Walsh (Escócia);
- Assistentes: Francis Connor (Escócia) e Daniel McFarlane (Escócia);
- Quarto árbitro: Donald Robertson (Escócia);
- VAR: Andrew Dallas (Escócia);
- AVAR: Steven McLean (Escócia).