Ler Resumo





Em parceria com a BMW, o elenco do Real Madrid ganhou novos veículos elétricos e híbridos de luxo. De Vini Jr. a Mbappé, atletas puderam escolher seus modelos favoritos, avaliados em até 1,2 milhão de reais. Confira quais máquinas os astros do futebol mundial levaram para casa.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Os jogadores do Real Madrid foram presenteados com carros de luxo da BMW em evento realizado no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola. O clube divulgou imagens do evento nesta quinta, 26, em que os atletas e o técnico José Mourinho puderam escolher entre veículos elétricos e híbridos da marca alemã, com a qual o time merengue tem parceria há cinco anos.

Os brasileiros Vini Jr. e Endrick escolheram o modelo BMW i7 60 xDrive. O sedã totalmente elétrico é avaliado em 141. 750 euros, na Europa (aproximadamente 910. 000 reais). O modelo tem dois motores elétricos com 544 cavalos de potência e vai de zero a 100 km/h em 4,8 segundos.

Outro brasileiro no elenco, Rodrygo optou pelo modelo favorito entre os jogadores do time: BMW XM Label. O carro é avaliado em 197. 200 euros (1,26 milhão de reais). Bellingham e Courtois também escolheram o modelo com 748 cavalos de potência e capaz de chegar a 100 km/h em 3,8 segundos. Éder Militão escolheu o BMW M5, um carro híbrido de 727 cavalos de potência de 169. 300 euros (1,09 milhão de reais).

Continua após a publicidade

O camisa 10 do time, Kyllian Mbappé, escolheu o BMW iX3 50 xDrive, SUV elétrico avaliado em 73. 150 euros (470. 000 reais).