O valor milionário dos novos carros de luxo dos jogadores do Real Madrid: FOTOS
Atletas ganham modelos da BMW, marca com a qual o clube tem parceria há cinco anos
Os jogadores do Real Madrid foram presenteados com carros de luxo da BMW em evento realizado no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola. O clube divulgou imagens do evento nesta quinta, 26, em que os atletas e o técnico José Mourinho puderam escolher entre veículos elétricos e híbridos da marca alemã, com a qual o time merengue tem parceria há cinco anos.
Os brasileiros Vini Jr. e Endrick escolheram o modelo BMW i7 60 xDrive. O sedã totalmente elétrico é avaliado em 141. 750 euros, na Europa (aproximadamente 910. 000 reais). O modelo tem dois motores elétricos com 544 cavalos de potência e vai de zero a 100 km/h em 4,8 segundos.
Outro brasileiro no elenco, Rodrygo optou pelo modelo favorito entre os jogadores do time: BMW XM Label. O carro é avaliado em 197. 200 euros (1,26 milhão de reais). Bellingham e Courtois também escolheram o modelo com 748 cavalos de potência e capaz de chegar a 100 km/h em 3,8 segundos. Éder Militão escolheu o BMW M5, um carro híbrido de 727 cavalos de potência de 169. 300 euros (1,09 milhão de reais).
O camisa 10 do time, Kyllian Mbappé, escolheu o BMW iX3 50 xDrive, SUV elétrico avaliado em 73. 150 euros (470. 000 reais).