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Sem espaço no Real Madrid, Endrick vira alvo do futebol italiano. O lateral Wesley revelou ter convidado o atacante para defender a Roma, enquanto o Milan também monitora a joia brasileira, que pode mudar de ares nesta temporada.

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O jogador Wesley, da Roma, afirmou ter conversado com Endrick, do Real Madrid, para que o atacante vá para o time italiano. O lateral disse ter ‘alfinetado’ o companheiro de seleção para se juntar à equipe do técnico Gasperini.

Em entrevista à TNT Sport Brasil, na quarta, 25, o ex-Flamengo afirmou: “Eu dei uma alfinetadinha nele [Endrick], falei ‘vem, vem’, mas quem decide é ele, a carreira dele. Espero que, para onde ele for ou se continuar no Real Madrid, que ele seja muito feliz, vitorioso, porque é um moleque do bem, que merece. Mas, se ele vier, vai ser muito bem recebido pela torcida da Roma e por nós jogadores.”

No time espanhol, Endrick não tem tido espaço para atuar com frequência sob comando de José Mourinho. O atacante de 20 anos disputou apenas oito jogos pelos merengues, um total de 159 minutos (sem acréscimos), e marcou um gol, na atual temporada. O centroavante entrou no segundo tempo no jogo contra o Celta de Vigo no último dia 21, mas por conta de uma lesão muscular não esteve disponível no jogo da Champions League na terça, 24, contra o PSV.

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Uma saída no meio da temporada europeia para outra equipe não seria inédita para Endrick, que no início deste ano foi emprestado pelo Real Madrid para o Lyon por um semestre. Pela equipe francesa, reconquistou minutos de jogo e garantiu sua vaga na Copa do Mundo pela seleção brasileira.

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O interesse pelo jogador desta vez é de clubes italianos. Além da Roma, o Milan estaria disposto a investir 70 milhões de euros (aprox. 440 milhões de reais) no jovem brasileiro.