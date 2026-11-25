PSG x Roma na Liga dos Campeões: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 25, pela quinta rodada da fase de liga
O Paris Saint-Germain recebe a Roma nesta quarta-feira, 25, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, na França, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
Líder da competição, com 12 pontos conquistados em quatro partidas, o PSG busca manter o aproveitamento perfeito e encaminhar sua classificação direta às oitavas de final. Comandada por Luis Enrique, a equipe francesa chega embalada por cinco vitórias consecutivas, sendo a mais recente por 3 a 2 sobre o Nice, pelo Campeonato Francês. Os parisienses têm o melhor ataque da Champions, com 20 gols marcados, e vêm de uma goleada por 6 a 0 sobre o Villarreal, fora de casa. A equipe terá desfalques importantes, como Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia, ambos lesionados. Atual bicampeão europeu, o PSG também defende uma sequência de 14 partidas sem derrotas na Liga dos Campeões.
Já a Roma entra em campo na 20ª colocação, com quatro pontos conquistados em quatro partidas, e busca uma vitória para melhorar sua posição na tabela e se aproximar da zona de classificação direta às oitavas de final. Sob o comando de Gian Piero Gasperini, a equipe italiana soma uma vitória, um empate e duas derrotas na competição continental, sendo a mais recente por 3 a 2 para o Manchester United, em Old Trafford. Apesar da campanha irregular na Champions, os Giallorossi vivem um bom momento no Campeonato Italiano, no qual ocupam a vice-liderança e seguem invictos após 12 rodadas. A equipe chega embalada pela goleada por 5 a 1 sobre o Parma.
O confronto desta quarta-feira será o primeiro encontro oficial entre os clubes. O duelo terá um significado especial para Marquinhos, capitão do PSG, que defendeu a Roma antes de se transferir para o clube francês, em 2013. O confronto também marca o reencontro de Luis Enrique com a Roma, clube que comandou na temporada 2011/12.
Onde assistir a PSG x Roma ao vivo?
A partida entre PSG e Roma terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. O confronto acontece nesta quarta-feira, 25, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.
Prováveis escalações:
PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Maghnes Akliouche, Ousmane Dembélé e Senny Mayulu. Técnico: Luis Enrique.
Roma: Mile Svilar; Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Mario Hermoso; Nahuel Molina, Bryan Cristante, Manu Koné e Wesley; Matías Soulé, Rodrigo Mora e Donyell Malen. Técnico: Gian Piero Gasperini.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia);
- Assistentes: Mahbod Beigi (Suécia) e Andreas Söderkvist (Suécia);
- Quarto árbitro: Adam Ladebäck (Suécia);
- VAR: Bastian Dankert (Alemanha);
- AVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia).