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Pressionado por oito partidas sem vencer, o Atlético-MG recebe o Corinthians na Arena MRV pela 36ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Galo mira a vaga na Libertadores, o Timão de Seedorf precisa pontuar para deixar a zona de rebaixamento. Confira os detalhes e as prováveis escalações.

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O Atlético-MG recebe o Corinthians nesta quarta-feira, 25, às 20h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Na sétima colocação, com 51 pontos conquistados em 35 partidas, o Atlético-MG busca uma vitória para entrar na zona de classificação à Copa Libertadores de 2027. Comandada por Eduardo Domínguez, a equipe mineira atravessa uma sequência de oito jogos sem vencer, sendo o mais recente a derrota por 2 a 0 para o Boca Juniors, na final da Copa Sul-Americana. O resultado marcou o segundo vice-campeonato consecutivo do Galo na competição continental. No Brasileirão, o Atlético vem de um empate sem gols com o Mirassol. A equipe terá o desfalque de Fred, suspenso, enquanto Alan Franco, Maycon, Reinier e Alan Minda seguem lesionados. O confronto também marcará a centésima partida do time profissional masculino na Arena MRV.

Já o Corinthians entra em campo na 17ª colocação, com 40 pontos, e busca uma vitória para deixar a zona de rebaixamento. Sob o comando de Clarence Seedorf, o Timão atravessa uma sequência de três partidas sem perder, com duas vitórias e um empate, e chega embalado pela goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo, na rodada anterior. O treinador terá os retornos de Rodrigo Garro e André, mas não contará com Yuri Alberto e André Carrillo, suspensos. O Corinthians precisa apenas de um empate para deixar o Z4, já que alcançaria os mesmos 41 pontos de Mirassol e Grêmio, levando vantagem no saldo de gols. No primeiro turno, os paulistas venceram o Atlético-MG por 1 a 0, na Neo Química Arena.

O Corinthians nunca venceu o Atlético-MG na Arena MRV, inaugurada em 2023. Nos dois confrontos disputados no estádio, o Galo venceu por 2 a 1, em 2024, e as equipes empataram sem gols, em 2025.

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Onde assistir a Atlético-MG x Corinthians ao vivo?

A partida entre Atlético-MG e Corinthians terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere. O confronto acontece nesta quarta-feira, 25, às 20h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson; Natanael, Vitão, Ruan Tressoldi e Renan Lodi; Kevin Castaño, Igor Gomes e Victor Hugo (Gustavo Scarpa); Bernard, Tomás Cuello e Thiago Borbas. Técnico: Eduardo Domínguez.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Breno Bidon, André e Rodrigo Garro (Vitinho); Kaio César, Matheus Bidu e Memphis Depay. Técnico: Clarence Seedorf.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC);

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC);

Quarto árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO);

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE);

AVAR: Flávio Gomes Barroca (RN);

AVAR 2: Rodrigo Batista Raposo (DF).