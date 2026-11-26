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Em sua despedida do Morumbis na temporada, o São Paulo recebe o Remo pela 37ª rodada do Brasileirão buscando encerrar o jejum de vitórias e carimbar a vaga na Copa Sul-Americana. Já o Leão Azul, rebaixado à Série B, tenta fechar o ano com dignidade. Confira desfalques, escalações e onde assistir.

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O São Paulo recebe o Remo nesta quinta-feira, 26, às 20h (horário de Brasília), no Estádio do Morumbis, na capital paulista, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Na 11ª colocação, com 45 pontos conquistados em 36 partidas, o São Paulo busca uma vitória para encaminhar sua classificação à Copa Sul-Americana de 2027. Comandada por Dorival Júnior, a equipe paulista atravessa uma sequência de cinco jogos sem vencer, com três empates e duas derrotas, e chega após empatar por 1 a 1 com o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. O Tricolor terá o desfalque de Wendell, suspenso após ser expulso na rodada anterior, mas contará com os retornos de Lucas Moura e Artur. O confronto também marca a despedida do São Paulo do Morumbis nesta temporada, estádio onde conquistou 15 vitórias em 23 partidas.

Já o Remo entra em campo na 19ª colocação, com 32 pontos, e tenta encerrar sua participação na Série A com resultados positivos. Sob o comando de Thiago Carpini, a equipe paraense já teve o rebaixamento para a Série B de 2027 confirmado matematicamente após a derrota por 4 a 2 para o Athletico-PR, na última rodada. O Leão Azul atravessa um momento difícil, marcado também pela goleada sofrida por 6 a 1 para o Palmeiras. A equipe terá desfalques importantes, como Jajá, Marllon e Edson, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, mas contará com o retorno de Leonel Picco.

No primeiro turno, o Remo venceu o São Paulo por 1 a 0, no Mangueirão, em Belém. A vitória representou o primeiro triunfo do clube paraense em nove confrontos entre as equipes na história. Os paulistas somam seis vitórias e outras duas partidas terminaram empatadas.

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Onde assistir a São Paulo x Remo ao vivo?

A partida entre São Paulo e Remo terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere. O confronto acontece nesta quinta-feira, 26, às 20h (horário de Brasília), no Estádio do Morumbis, em São Paulo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Prováveis escalações:

São Paulo: Rafael; Newton, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Djhordney, Bobadilla e Iago; Artur, Lucas Moura e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Leonel Picco e Patrick; David Braga, Galeano e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ);

Quarto árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS);

VAR: Wagner Reway (SC);

AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ);

AVAR 2: Leonardo Rotondo Pinto (MG).