Grupo C: os convocados da Dinamarca para a Copa

A seleção da Dinamarca anunciou, nesta segunda feira, a lista inicial com 35 convocados para a Copa do Mundo. Entre os selecionados pelo treinador Age Hareide, nomes conhecidos no futebol inglês estão presentes, como o meia Christian Eriksen, destaque do Tottenham e zagueiro Andreas Christensen, titular no Chelsea.

Confira a pré-lista de convocados:

Goleiros

Kasper Schmeichel (Leicester/ENG)

Jonas Lössl (Huddersfield ENG)

Frederik Rønnow (Brøndby)

Jesper Hansen (FC Midtjylland)

Defensores

Simon Kjær (Sevilla/ ESP)

Andreas Christensen (Chelsea/ENG)

Mathias Zanka Jørgensen (Huddersfield/ENG)

Jannik Vestergaard (Gladbach/GER)

Andreas Bjelland (Brentford/ENG)

Henrik Dalsgaard (Brentford/ENG)

Peter Ankersen (FC København)

Jens Stryger (Udinese/ITA)

Riza Durmisi (Betis/ESP)

Jonas Knudsen (Ipswich/ENG)

Nicolai Boilesen (FC København)

Meias

William Kvist (FC København)

Thomas Delaney (Werder Bremen/ALL)

Lukas Lerager (Burdeos/FRA)

Lasse Schöne (Ajax/NED)

Mike Jensen (Rosenborg)

Christian Eriksen (Tottenham/ENG)

Daniel Wass (Celta/ESP)

Pierre-Emile Højbjerg (Southampton/ENG)

Mathias Jensen (FC Nordsjælland)

Michael Krohn-Dehli (Deportivo/ESP)

Robert Skov (FC København)

Atacantes

Pione Sisto (Celta/ESP)

Martin Braithwaite (Burdeos/FRA)

Andreas Cornelius (Atalanta/ITA)

Viktor Fischer (FC København)

Yussuf Poulsen (RB Leipzig/GER)

Nicolai Jørgensen (Feyenoord/NED)

Nicklas Bendtner (Rosenborg)

Kasper Dolberg (Ajax/NED)

Kenneth Zohore (Cardiff/ENG)