Foto de Arboleda com a camisa do Palmeiras repercute nas redes

Uma foto de um garoto com Arboleda, zagueiro equatoriano do São Paulo, repercutiu nas redes sociais na noite desta terça-feira 17.

Na imagem, o defensor do tricolor, atualmente de férias, aparece trajando um uniforme do rival, ao lado de uma criança com a camisa do Barcelona de Guayaquil.

Não é possível afirmar se a imagem é atual, mas foi postada na noite de terça pelo usuário billyrace11

A publicação repercutiu bastante entre torcedores dos dois clubes. São-paulinos pediram explicações de Arboleda e palmeirenses aproveitaram a situação para ironizar o rival e convidar o equatoriano a se transferir.