‘Foi um exagero o que fizeram’, diz Neymar sobre memes

Depois da decepção de uma eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo e de ver suas quedas virarem piada ao redor do globo, Neymar quebrou o silêncio. “Foi um exagero o que fizeram”, disse o atacante, na noite desta quinta-feira, sobre o Neymar Challenge – brincadeira que consiste em se jogar no chão ao ouvir o nome do atleta – e outros memes. O camisa 10 da seleção, porém, não demonstrou mágoa e disse tentar “levar as coisas com leveza”. “Não ligo para pressão, e a gente acaba brincando com tudo isso.”

Neymar deu as declarações durante participação em um leilão beneficente de seu instituto. O evento foi realizado no Hotel Unique, em São Paulo, e contou com a presença da namorada do jogador, a atriz Bruna Marquezine, entre outros famosos.

O pai do atleta também estava por lá e minimizou as piadas com o filho na internet. “As crianças imitam o que é engraçado. Uma hora você ganha, outra perde.” Para Neymar pai, o atacante “sabe levar isso numa boa”.

O jogador transpareceu um pouco mais de irritação ao ser questionado se sua imagem saía “desvalorizada” do Mundial da Rússia. “Desvalorização não tem. Eu saí da Copa e continuam falando no meu nome. Não me esquecem nunca. Então como é que vai desvalorizar?”, disparou. Neymar ainda comentou sobre as especulações de uma possível transferência para o Real Madrid. ”Isso aí é o que vocês estão inventando. Vocês tem que parar de ficar inventando essas coisas com o meu nome”, desconversou.

Presente no leilão, o milionário catariano Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain (PSG), afirmou que não acredita em uma guerra de egos no vestiário do clube francês com a mudança de status de Kylian Mbappé, que retorna da Copa com o título e consagrado como uma das grandes estrelas do futebol mundial. ”Eles têm um ótimo relacionamento e gostam um do outro”, disse. Nasser afirmou que os dois se dão bem e que o brasileiro felicitou o jovem francês pela conquista na Rússia. ”É claro que ele [Neymar] queria ter ganho, mas está feliz pelo companheiro. O mesmo aconteceria com Mbappé, caso Neymar tivesse ganho”, acrescentou. Para o catariano, a boa relação dos dois atacantes será fundamental para que o clube lute por títulos na próxima temporada. Por fim, comentou sobre uma provável ida de seu camisa 10 para a Espanha. ”Eu rio. Estou ficando cansado disso e, como você sabe, Neymar é jogador do PSG e continuará sendo jogador do PSG”, finalizou.