A candidatura conjunta da América do Norte, composta por Estados Unidos, México e Canadá, ganhou a disputa contra o Marrocos e, portanto, os três países sediarão a Copa do Mundo de 2026. A decisão foi anunciada no congresso da Fifa em Moscou, na Rússia, na manhã desta quarta-feira, na véspera da abertura do Mundial de 2018.

A candidatura tripla recebeu 134 votos, contra 65 do Marrocos. Será o primeiro Mundial em três sedes – em 2002, Japão e Coreia do Sul receberam a Copa, a última vencida pelo Brasil. Será também a primeira com 48 seleções, 16 a mais que o formato atual.

Os Estados Unidos voltarão a receber o Mundial 32 anos depois da Copa de 1994, também vencida pelo Brasil. Já o México se tornará o único a sediar três Copas, depois de 1970 e 1986. Já o Canadá receberá o maior torneio de futebol do mundo pela primeira vez.

