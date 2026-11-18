O São Paulo corre o risco de perder o goleiro Felipe Preis, 20, sem receber qualquer compensação financeira. Considerado uma promessa das categorias de base, o jogador tem contrato até 31 de dezembro, mas ainda não teve a renovação encaminhada. O impasse está ligado à eleição presidencial do São Paulo, prevista para a primeira quinzena de dezembro. Com a possível troca de gestão, decisões sobre o elenco de 2027 foram adiadas, incluindo a permanência do técnico Dorival Júnior e do executivo de futebol Rafinha. A nova diretoria terá pouco mais de duas semanas para definir o futuro do goleiro antes do fim de seu vínculo.

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Atualmente, Preis ocupa a quarta posição na hierarquia de goleiros, atrás de Rafael, Carlos Coronel e João Pedro. A falta de oportunidades também pode pesar em sua decisão, já que o jovem poderá avaliar propostas de outros clubes em busca de mais espaço. A eleição começa no dia 29 de novembro, com a escolha dos novos conselheiros, e terá Vinícius de Medeiros, candidato da situação, e Marcelo Portugal Gouvêa, da oposição, na disputa pela presidência.