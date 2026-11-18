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A jogadora Francisca Gabriela Morais da Rocha, com passagens pela seleção brasileira e clubes como Corinthians e Internacional, foi presa em operação contra o Comando Vermelho em Fortaleza. A atleta é suspeita de envolvimento com a facção criminosa em um esquema de lavagem de dinheiro, alvo de uma investigação de dois anos que desvendou o núcleo principal do grupo. Saiba mais sobre o caso.

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A jogadora Francisca Gabriela Morais da Rocha, de 32 anos, foi presa nesta terça, 17, em uma operação de combate ao Comando Vermelho em Fortaleza. A atleta com jogos pela seleção brasileira foi presa preventivamente por suspeita de envolvimento com a facção criminosa. A informação foi publicada pelo portal g1.

Francisca foi alvo da “Operação Liquidação” e presa no bairro Aerolândia, Área Integrada de Segurança Pública 19 (AIS 19) de Fortaleza. Os alvos da operação eram investigados pelos crimes de integrar organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. No total, foram cumpridos 28 mandados de prisão nessa operação.

A ex-Corinthians e Internacional é uma das 49 pessoas alvo de mandado de prisão de três operações simultâneas deflagradas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) de combate ao CV, entre elas a Operação Liquidação. As ações foram realizadas em Fortaleza e Horizonte, no Ceará; e nos estados da Paraíba e Pernambuco.

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Renê Mesquita, diretor do Departamento de Repressão à Lavagem de Dinheiro, informou que a identificação dos envolvidos aconteceu após uma investigação de cerca de dois anos.

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“Identificamos o núcleo principal dessa organização criminosa, responsável pela abertura de empresas de prestação de serviços, de venda de produtos, que eram usadas de fachada para ocultar a real movimentação financeira, que era advinda do tráfico de drogas”, falou Mesquita à TV Globo.

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Francisca jogou pela seleção brasileira na categoria sub-20 e principal. No cenário de clubes, defendeu o Corinthians, pelo qual conquistou títulos do Brasileirão, Supercopa e Libertadores, e passou pelo futebol internacional, no FC Famalicão, de Portugal. De volta ao Brasil, seu último clube foi o Internacional, com o qual renovou contrato em 2024, mas rescindiu no início deste ano, e desde então a meio-campista está sem clube.