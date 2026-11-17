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Endrick marcou um gol na goleada do Brasil sobre Singapura e dedicou ao seu filho recém-nascido, Kendrick. O atacante da seleção brasileira, de 20 anos, confirmou o nascimento do filho e falou sobre o apoio da esposa Gabriely, que o incentivou a jogar mesmo no pós-parto. Ele destacou a importância de preservar a vida pessoal.

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Endrick marcou na goleada do Brasil sobre Singapura por 7 a 0, nesta terça, 17, e dedicou o gol ao filho recém-nascido, Kendrick. O atacante da seleção fez o quarto da equipe canarinho no Estádio Nacional de Singapura e, olhando para a câmera, disse: “Filho, papai te ama. ”

Em entrevista à TV Globo, o jogador confirmou que a esposa, Gabriely Miranda, deu à luz o filho do casal: “Graças a Deus, minha esposa deu à luz. É um garoto maravilhoso e minha esposa também está muito feliz. Esse gol foi para ele e para a minha esposa, que é uma mulher muito forte, por tudo o que ela vem passando no pós-parto. Sei que não é fácil e ela é uma esposa maravilhosa. ”

Convocado por Carlo Ancelotti para a data Fifa de novembro, Endrick disse que a esposa o incentivou a ir jogar pela seleção mesmo no pós-parto: “Ela foi uma das primeiras a falar para eu vir representar o Brasil. E ela está lá cuidando dele. Tenho que valorizar bastante a família que eu tenho e agradecer muito a Deus. ”

Aos 20 anos, Endrick é um dos principais nomes da nova geração da seleção brasileira. Apesar dos holofotes, o atacante do Real Madrid prefere manter a privacidade da vida pessoal separada da atenção da carreira no futebol: “Sou um cara que gosta de falar somente da minha carreira, porque a gente sabe como são a imprensa e a internet, infelizmente. Prefiro deixar minha vida pessoal de lado. E vai ser uma decisão dele, no futuro, se ele quiser aparecer ou não. ”

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Gabriely também se pronunciou nas redes sociais, agradecendo o apoio e reforçando a postura reservada da vida pessoal citada pelo jogador: “O Endrick tem a vida profissional exposta por conta do trabalho dele, mas a nossa vida pessoal, dentro da nossa casa, é algo que nós dois juntos sempre escolhemos preservar. ”