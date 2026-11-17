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O auxiliar técnico Francesco Mauri avaliou o desempenho da seleção após a goleada sobre Singapura, substituindo Ancelotti. Ele reconheceu a insatisfação com os resultados, mas destacou o processo de renovação da equipe, a identificação de jovens talentos e o equilíbrio tático encontrado nas últimas datas Fifa, incentivando a leitura.

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O auxiliar técnico Francesco Mauri substituiu o técnico Carlo Ancelotti, cumprindo suspensão, na goleada sobre Singapura por 7 a 0 nesta terça, 17. Em coletiva pós-jogo, Mauri reforçou a avaliação de insatisfação sobre o trabalho da comissão, mas destacou pontos positivos da data Fifa.

“O mister falou muito claramente ontem. Nosso trabalho até agora não foi suficiente, porque os resultados não são os resultados que toda a torcida espera. Claro que a expectativa com essa camisa é muito alta. O que posso dizer é que depois da Copa estamos dentro de um processo de renovação”, disse Mauri.

Em 2026, a seleção brasileira disputou 14 partidas sob comando da comissão técnica de Carlo Ancelotti, com nove vitórias, dois empates e três derrotas. Na Copa do Mundo, a seleção foi eliminada nas oitavas de final para a Noruega. Depois do Mundial, realizou dois amistosos contra a Austrália, com um empate e uma vitória, perdeu para o Japão e goleou a Índia e Singapura.

“Ficamos muito contentes depois deste jogo e dessa data FIFA, mas também da data FIFA de outubro, setembro-outubro, porque como falei já, ficamos com a ideia muito clara. Então, vemos jovens muito bons e pensamos que estes jovens podem ajudar muito nesse processo. E terminamos com sensações de poder haver encontrado um equilíbrio tático que antes não ficava certo”, avaliou o auxiliar.

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Entre os testes realizados nesta data Fifa de novembro, o atacante Rayan atuou como meio-campista pela esquerda com Vinícius Jr. como ponta. Mauri elogiou o jogador do Bournemouth pela atuação: “Rayan ajudou muito a ele [Vini Jr.] , sem bola e com bola, porque dá muita profundidade com bola, então é mais difícil meter teus jogadores para para dobrar a marcação nele. E sem bola, o Vini pode ficar um pouco mais alto e defender um pouco mais com esse 4-4-2, com Rayan que pode ajudar um pouco mais na pressão, no lateral rival.”

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Mesmo assim, esclareceu que a comissão também tem outros jogadores de origem para atuar no meio de campo: “Ficamos muito contentes com a atuação de Rayan, mas não significa nada, porque temos outros jogadores que podem jogar nessa posição. E nesta data tivemos a lesão de Danilo, que pode jogar sem problemas nessa posição. O André Luiz atuou muito bem e ele também pode jogar nessa posição.”

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O Brasil volta a jogar na próxima data Fifa em março de 2027, com adversários a confirmar. A seleção brasileira negocia com seleções europeias, mas ainda depende do sorteio da Nations League.